切割尹錫悅 南韓最大在野黨魁為「123緊急戒嚴」道歉

南韓最大在野黨「國民力量黨」，就南韓前總統尹錫悅前年發動「123戒嚴」一事，公開向南韓民眾道歉。

南韓最大在野黨「國民力量黨」黨魁張東赫，今（7）日舉行記者會，就南韓前總統尹錫悅前年12月3日實施緊急戒嚴令一事，向南韓國民致歉，表示國民力量黨作為當時的執政黨，未能盡到應有責任，制止尹錫悅。

張東赫表示，「123緊急戒嚴」是錯誤的，給國民造成嚴重混亂和不便，也給黨員帶來了傷害。國民力量黨作為前執政黨，未能盡職盡責阻止尹錫悅，他僅代表國民力量黨，向南韓民眾深致歉意。張東赫也說，國民力量將把相關事件，交由司法機關來評斷，國民力量黨必須跨越這一頁，面向未來前行。

先前國民力量黨內有聲音，呼籲必須與尹錫悅「切割」，張東赫雖然沒有直接回應，可是分析認為，張東赫公開向民眾，就「123戒嚴事件」公開道歉，以間接手法切割尹錫悅的意圖，已經很明顯。