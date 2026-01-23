切割晨灰緋聞？蕾菈「6點聲明」請外界尊重離婚原因 轉戰德州撲克「新身分曝光」

蕾菈與晨灰爆緋聞。翻攝Instagram @la.112814、@crazy_man_jiaping

知名 YouTuber 蕾菈（Lyla）近日因被拍到與網紅晨灰互動頻繁，甚至進出男方住處而傳出緋聞，引發外界熱議。面對連日來的輿論風波，蕾菈於今日深夜發布「6點聲明」，除了正面澄清與晨灰的關係，更首度曝光自己轉戰幕後、於德州撲克協會擔任公關主管的全新職涯身分，並強調目前重心全在孩子與事業，並無戀愛打算。

蕾菈不透露與湯宇分開的原因。翻攝Instagram @la.112814

坦誠面對離婚遺憾：與湯宇仍是家人

針對外界關注的婚姻狀況，蕾菈在聲明中表示，與前夫湯宇是在彼此珍惜、尊重的狀態下做出理性離婚的決定。她坦言這段關係中雖有遺憾，但為了讓彼此好好生活，選擇和平放手。對於外界不斷揣測的分手原因，她希望能保留私人空間，請外界尊重。蕾菈同時展現大氣風範保護前夫，強調湯宇是一名認真專業的音樂人，不希望他因自己的身分遭受人身攻擊，甚至大方喊話粉絲可以親自感受他的舞台魅力。

否認晨灰緋聞：身心仍需時間修復

關於與晨灰的曖昧傳聞，蕾菈在聲明中明確表態：「目前我並沒有任何談戀愛的打算。」她直言在結束一段深刻的關係後，身心都需要時間整理與修復，目前的生活圈非常單純，僅有少數知心好友陪伴。這番話被視為正式切割與晨灰的緋聞，她也懇請媒體與外界給予基本的私人交友空間。

轉戰幕後新角色：接任德州撲克公關主管

離開「反骨男孩」後的職涯計畫也首度公開。蕾菈透露，自己近期投入多元的幕後產業學習，目前已在合法合規的德州撲克協會擔任「公關主管」。她解釋，因工作性質需要，近期才需經常出入協會，這也是她轉型計畫的一大步，希望透過新領域的嘗試累積經驗，並非外界所揣測的其他不實情況。

共同陪伴孩子：強調專業保母協助

在家庭責任方面，蕾菈表示即便身分改變，對孩子的愛絕不打折。她與湯宇目前維持共同陪伴的模式，讓孩子在充滿安全感的環境中成長。對於孩子被拍到由他人照顧，她也澄清是因為雙方工作繁忙，加上考量家中年長者，才選擇聘請專業保母協助。

反省與轉型：未來將更加謹慎

蕾菈在文末感性表示，身為公眾人物，對於過往的不足持續在反省與調整。這份「6點聲明」不僅是對緋聞的回應，更展現了她積極轉型與愛護家庭的決心。她強調未來會更謹慎地面對每一個角色與選擇，也請外界停止對她過去生活與婚姻的臆測。

蕾菈發文說明現況。翻攝Threads @la.112814



