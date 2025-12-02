切割海格塞斯? 推給上將? 下令美軍「二次打擊」 殺人涉犯戰爭罪 川普這樣回.....

美國國防部長海格塞斯近期被媒體指控涉嫌向美軍部隊下令，對導彈攻擊的倖存者進行「二次打擊」，引發國際輿論熱議。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期以「打擊毒品犯罪」為由，將大批美軍部隊部署在委內瑞拉周邊，兩國間的緊張關係也持續升溫。然而，近期卻傳出消息稱，美國國防部長海格塞斯疑似在 9 月的一次打擊行動中，向美軍部隊下達「二次攻擊」的命令，試圖消滅所有倖存者，相關事件引發國際輿論熱議。隨著事件輿論不斷發酵，許多網友也認為，川普可能主動進行切割，並解除海格塞斯的相關職務。

X 推主「NiKITa」引用美國《華盛頓郵報》的報導指出，當地時間 9 月 2 日，位於南加勒比海地區的美軍部隊使用導彈打擊疑似運輸毒品的快艇。沒想到，在發現兩名快艇水手存活並漂浮在海面上後，海格塞斯命令美軍部隊「不留活口」，向兩名存活者發起第二次導彈攻擊，導致兩名水手死亡。

針對海格塞斯要求美軍部隊發起「二次打擊」的指控，白宮於當地時間 1 日發布聲明，宣稱「二次打擊」是一名海軍上將下達的命令，與海格塞斯無關。由於此次事件涉及現任國防部長，美國國會兩黨議員皆公開表態，準備針對此事展開調查，希望釐清事件背後的真相。

美國國防部長海格塞斯宣布在加勒比海國際水域擊殺運毒船，擊斃3名「毒品恐怖分子」。 圖：截取「X」@SecWar

隨著事件相關輿論不斷發酵，海格塞斯的立場也變得越來越危險。X 推主「yeyusam」發布推文稱，海格塞斯現在應該已經意識到，他可能因向美軍部隊下達命令「非法處決」委內瑞拉水手而遭到起訴，「即使這些水手真的參與販毒事務，也應該將其逮捕並讓其接受審判，而不是就地處決他們」。

X 推主「rainbow7852」也分享川普接受美國記者訪問時，針對「二次打擊」事件發表的回應。川普表示，他對海格塞斯涉入的「二次襲擊事件」一無所知，但他相信宣稱自己與該起事件無關的言論，「因為他說他沒做，所以我也不用考慮是否需要作出更進一步的決定」。

美軍已經接連攻擊委國船隻好幾周，殺了不少美國所謂的「毒販」。 圖：翻攝自@sentdefender

但川普也強調，他自己絕對不會同意美軍對倖存委內瑞拉水手發起「二次攻擊」的行為。「雖然海格塞斯向我否認自己涉及相關事件，但如果國會的調查最終證明他與事件有關，他就會『自食其果』」。X 推主「Simon Chat」分析認為，川普已經透過上述言論，完成對海格塞斯的切割，推測如果國會證明海格塞斯曾經下令「二次攻擊」，川普就可能撤銷海格塞斯的國防部長職務。

X 推主「極光」也總結稱，雖然美國動用世界上最強的軍事力量打擊毒品犯罪的行為看起來十分過癮，但其實動用美軍部隊的 CP 值非常低，且可能造成大量的資源浪費，「就像讓老虎去抓老鼠」。「極光」認為，海格塞斯就任國防部長至今屢屢犯下各種「低級錯誤」，且基本上「不務正業」，多次迫使川普幫他「擦屁股」，「如今海格塞斯又涉嫌《戰爭罪》，再次給川普惹上了一個大麻煩」。

