切割王子、粿粿！簡廷芮打破沉默：絕不支持不當行為





粿粿與范姜彥豐的三年婚姻，因王子介入而破裂，而「美國行」事件也被指是感情破裂的關鍵，同行的簡廷芮和王品澔也遭轟是共犯，更被網友挖出不少影片細節、社群留言，疑似過於曖昧。神隱多日，簡廷芮終於在個人社群上發表聲明，做出回應。

粿粿、王子與簡廷芮等人的美國行影片，也在范姜彥豐毀滅式報料婚變後遭挖出，影片中可以看到她搭摩天輪時將手放在王子腿上，過往IG互動也被挖出，她曾在王子貼文留言「喜歡海」，對方則回「我以為喜歡我」，她再回「只可能喜歡你…後面的海」，遭網轟：誰會這樣講話、老公不會生氣？

神隱三日，簡廷芮稍早在個人IG限時動態發出聲明，表示近日新聞事件引發外界的關注，且佔用了新聞版面，引發許多誤會與不實臆測，因此必需做一些澄清。文中強調：「雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為」，遭猜測是否在切割、撇清關係。」





另外也說到自己「生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係」、「與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知」，也希望大家不要過度解讀或揣測而影響到家人，並懇請大家給予應有的尊重與空間。



圖片來源：IG@dewichien

該限動同步標記老公賴冠儒，稍早他也轉發簡廷芮的澄清文，嚴肅地表示：「希望別再有不實指控影響我的家庭」。

