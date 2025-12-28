即時中心／張英傑報導

前民眾黨主席柯文哲昨（27）日出席民眾黨舉辦的在新北市新莊宏匯廣場出席「為新北應援」活動，他致詞時提到「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，此話一出引發熱議，被質疑是將政治獻金案中不實申報競總帳目的責任，全推給會計師端木正。對此，律師林智群今（28）日質疑，帳不平才要調整帳目，為何民眾黨的帳做不平？冒著被拔牌的風險幫忙調帳，事後還被阿北切割、推責任，讓他感嘆端木正「真的情何以堪。」

廣告 廣告

律師林智群在社群平台發文指出，柯文哲昨日在黃國昌造勢大會上提到，去年8月他沒想到花錢雇一個會計師，結果竟然會自己調整帳目，當時在媒體上鬧很大。柯文哲坦言當時也很害怕，是不是內部有人污錢，「不過後來查一查發現帳目沒有問題，是帳務亂掉。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。」

然而林智群強調，關鍵字就是「會計師自己調整帳目」，他提出4點駁斥柯文哲的說法。首先他質疑，帳不平才要調整帳目，那民眾黨的帳「為什麼做不平？」其次，民眾黨自己的帳不平，「干會計師什麼事情？」

林智群直言，帳不平，一定是客戶要求會計師幫忙調整到平，「哪個會計師吃飽撐著，要冒著被拔牌的風險幫你調帳？」而端木正冒這麼大風險幫民眾黨這個忙，事後還被阿北切割，甚至都推給會計師，對此林智群感嘆，端木正「真的情何以堪。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／切割端木正？柯文哲稱「會計師自己調整帳目」 律師嘆：情何以堪！

更多民視新聞報導

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

嗆爆黃國昌！媒體人轟：上份工作落跑、演講像直銷大會

「這縣市」加碼普發5000元！過年前就入帳 領取方式、資格曝光

