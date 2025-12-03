切割黃國昌後突開炮「藍白日本行」 館長批在野沒勇氣跟中國談

館長一改過去台獨立場，積極西進喊兩岸統一。（翻攝自館長YouTube）

網紅「館長」陳之漢近年政治立場大轉彎，從蔡英文執政時期的反共挺台獨；2024年總統大選期間改挺民眾黨柯文哲，與黃國昌稱兄道弟，後也與國民黨交好，頻為反罷免活動站台；今年他西進中國，正式高舉「兩岸民間和平統一大使」旗幟。館長昨（2日）晚間卻在直播中質疑，藍營立委和民眾黨近日頻頻前往日本交流，為何沒有勇氣前往中國，直言藍白兩黨顯然過於在乎選票得失，對和平交流避而不談，讓他看了「真搞不懂，看了就很氣」。

館長在2日晚間的直播中提到，有國民黨立委在選後大罷免期間前往日本交流，民眾黨組團前往日本，還拍了一張「沒人的辦公桌」照片，因此被民進黨作新聞、被中國網友批評，他質問：「你們既然可以去日本，這麼有勇氣，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談？」館長認為，兩黨領導人之所以不願主動談判，是因為「在乎選票」，批評他們為了自身政治利益，像民進黨一樣，渲染中國威脅論，讓台灣人永遠處於恐懼中，而這對台灣人民和和平毫無助益。

黃國昌訪團沒見到高市早苗本人，但與她在「自民黨」的辦公桌合影。（民眾黨提供）

館長在直播中強調，他為藍白兩黨付出甚多，甚至「挺了這麼久，損失這麼多錢，都沒有關係」，因為他相信藍白會做事、會為人民著想，特別是在挺過罷免案後，他期待兩黨能去跟中國交流，讓台灣人可以「不用花那個錢（國防預算）、年輕人不用去當兵」。

館長痛心表示，「自己無所謂，幾家公司、幾百個員工的未來都敢賠給國民黨、民眾黨」，但現在藍白卻只忙著內鬥和打選戰，不願解決兩岸最大問題。館長甚至強調，自己「為了台灣人的未來、台灣人的和平、長治久安」，願意親自前往中國參考、考察，並保證兩黨「絕對可以交流的」。

館長痛批民進黨動不動就以「1.25兆國防預算」來威嚇人民，讓台灣人窮死，美國則永遠利用台灣對中國的恐懼，在勒索台灣，但他最不滿的是在野黨的懦弱，「藍白兩個黨派不會想辦法嗎？很難嗎？」他強調，如果這些錢能花在台灣人民身上，人民現在會是幸福的。





