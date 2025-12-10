切割「晶華滾床單」！胡婉玲：周玉蔻決定 非向我查證

媒體人周玉蔻之前在節目上爆料，前中國小姐張淑娟緋聞案，胡婉玲今天也親上火線回應。（圖／東森新聞）





媒體人周玉蔻，之前在節目上爆料，前中國小姐張淑娟的「滾床單」緋聞案，一審遭判1年六個月，開庭過程中，節目編審證稱，當時有向電視台高層胡婉玲查證，胡婉玲今天也親上火線回應。

不過對此胡婉玲切割，強調自己不會去管同仁怎麼查證。

中央社社長胡婉玲：「相關人到底說了哪些，我還需要進一步的了解，我個人的立場已經寫在我的個人臉書上面。」

媒體人胡婉玲10號上午，以中央社社長身分到立院業務報告，不過外界也很關心她捲入的「滾床單」爭議。

中央社社長胡婉玲：「根據我的記憶，當初因為NCC非常的關心，所以有要求民視當初把查證過程逐一交代出來。」

主要滾床單爭議是2022年，主持人周玉蔻在政論節目上爆料，前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟氣得提告，周玉蔻一審遭判1年6個月，開庭過程中節目編審稱，當時查證對象是當時電視台副總經理胡婉玲，因此高院將於明年傳喚胡婉玲作證。

資深媒體人周玉蔻（2024.4.24）：「交叉的查證確認消息來源，因此我沒有犯罪故意，我也沒有任何犯罪動機，這個案件我是無罪的。」

不管周玉蔻如何聲稱，胡婉玲聲明強調自己不是「節目決策者」，新聞走向都由周玉蔻決定，自己依權責也不可能，鉅細靡遺管同仁怎麼查證，後續會尊重司法調查。

前中國小姐張淑娟（2024.04）：「男子漢敢做敢當，周玉蔻妳敢撒謊，妳為什麼不敢承擔呢。」

政論節目的口水戰扯入到節目高層也得出庭作證，現在案件持續在司法調查中，胡婉玲在切割之餘，低調不多做評論。

