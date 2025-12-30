（圖／本報系資料照）

大陸解放軍啟動「正義使命－2025」大規模聯合軍演，綠營抨擊在野黨阻擋1.25兆國防特別預算，並指藍白不審明年總預算，連老舊校舍整修也被卡住。但如果真的這麼急，為何府院至今只會隔空嗆聲而無具體作為？顯然一切都只是放眼2026大選的政治操作。

在藍白聯手下，國防特別預算與明年度中央政府總預算30日在立法院程序委員會再度遭擱置。由於正值中共軍演之際，綠營炮轟藍委擋軍購，還說總預算無法在今年完成審查，不僅影響政府提升救災量能，也危害大專校園安全。

11月26日，賴總統先是投書《華盛頓郵報》，透露將提出一項400億美元的追加國防預算，隨後召開國安高層會議宣布推出國防特別預算。身為總統，賴清德寧可透過外媒對美輸誠，卻不願與在野黨和社會大眾溝通。

由於美方對我軍事採購一再延遲交貨，既然國防特別預算是由賴總統提出的，在野黨要求賴先到立院進行國情報告再說，但雙方因是否採取一問一答意見分歧而卡關。

總預算也一樣，立院之前已通過修法，為軍人加薪並提高警消退休所得替代率，但行政院拒不編列預算，兩院互不相讓。不過總預算延到隔年審查已司空見慣，並不致影響到政府行政，綠營拿救災、校舍補強說事，顯然是刻意要挑起民眾的反彈。

立法院的作為若真的危害到國家，身為執政者應迫不急待地尋求解決。但奇怪的是，府院高層至今不願出面與在野黨溝通，而是隔空嗆聲。說穿了，執政者只是要提高民眾對在野黨的仇恨值，一切都是為了選舉，哪會在乎台灣的未來？