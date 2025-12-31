切完生肉別用熱水燙砧板！達人曝廚房3大NG行為：比馬桶還難清

許多民眾處理完生肉後，習慣用熱水燙砧板，但家事達人486提醒，髒東西反而因此卡在隙縫裡，他同時也曝光更確切的清理方法。另外他還提到解凍食材、處理散裝蛋的兩大NG行為，提醒民眾必須多加注意。

1.砧板清潔

「切完肉直接沖熱水？大錯特錯！」486先生表示，這點真的是許多人的盲區，也是自己聽完最震驚的，因為多數人用砧板切完生肉、海鮮，第一個反應很可能是「快用滾燙熱水沖一沖殺菌」，但這一燙反而會出事。

他解釋，高溫反而會使肉渣、血水裡的蛋白質凝固，就像煮蛋花湯一樣，這熱水燙過，髒東西反而卡死在砧板的刀痕縫隙裡面，導致更黏、更難洗，簡直比馬桶還難清！

486先生也分享砧板正確清潔方式，塑膠砧板用稀釋10倍的漂白水濕敷20分鐘，再用清水徹底洗淨；木頭砧板少用洗碗精，可以在表面「撒鹽巴」，並用乾淨的布或海綿搓洗，去油去味效果非常好。

2.肉類解凍

486先生稱，最安全、也最能保住肉質口感的方法，是在前一個晚上放冷藏慢慢解凍。他強調，記得包裝要保持完整，或是多加個蓋子，放在冰箱最下層，這樣非但不會讓血水滴得到處都是，也能避免肉品吸到冰箱中的異味。

3.清洗散裝蛋

486先生指出，許多人買雞蛋回到家後，就會順手洗乾淨再放冰箱，然而這個小小的動作，恐會讓細菌更容易跑進蛋裡。

他解釋，若是蛋殼表面看起來很乾淨，其實不需要特別清洗；真的有髒污，就用濕布輕輕擦掉即可，不需要整顆沖水，因為蛋殼有保護層，太早洗掉反而會縮短保存時間，建議等到真的要料理前再進行清洗，對保存反而比較友善。

