切換繁體中文全變樣 日名湯告白：愛台灣！見簡體對比笑翻：人格分裂？

實習記者藍子瑄／台北報導

網友分享，在日本知名溫泉三溫暖YULAX 官網上，切換為繁體中文後，竟出現「YULAX愛台灣！我愛台灣人！」、「＼歡迎！TSMC／」等字樣。（圖／翻攝自YULAX網站）

不少民眾出國前都會先上官網「做功課」，沒想到只是切換語言，竟被網友發現意外驚喜。近日有網友分享，自己瀏覽日本熊本縣一間知名溫泉三溫暖「YULAX（湯らっくす）」官網時，從簡體切換成繁體中文後，網站畫風突然轉變，主頁赫然出現「YULAX愛台灣！我愛台灣人！」等字樣，讓不少網友看了瞬間笑翻，直呼：「這是認真的嗎？」

簡體版超正經…切換繁體「瘋狂示愛」

該名網友在社群平台上分享，在YULAX 官網上，簡體中文版本呈現「一本正經」的介紹文字，像是「歡迎來到YULAX」、「西方的聖地」等；但切到繁體中文後，竟出現「YULAX愛台灣！我愛台灣人！」的字樣，語氣突然變得超熱情，甚至特別點名「＼歡迎！TSMC／」，被網友形容根本是「差別待遇」等級的反差萌。

廣告 廣告

網笑翻：這告白太可愛！「I人瞬間變E人」

貼文曝光後留言區立刻炸鍋，網友狂刷一排笑哭表情：「那個『＼歡迎／』也太活跳跳了吧！」、「看得出來超興奮」、「笑死！連人格一起轉換」、「簡體一本正經像營業用微笑；繁體突然超熱情，手舉高高要衝過來的感覺」、「I人突然鬼轉E人」、「官網偷偷告白也太可愛」、「看來台TSMC的人都需要鬆一下」。

連續兩年獲選「日本第二」 台積電員工也愛去

事實上，YULAX 曾連續兩年被評選為「日本最佳桑拿第二名」，過去就有網友在社群平台分享到訪經驗，指出連當地飯店都推薦他這間溫泉三溫暖。該名網友表示，澡堂內部乾淨整潔，並規劃出 1 至 7 號的泡湯體驗流程，讓旅客依序體驗不同設施，直呼「舒服又放鬆」。

更多三立新聞網報導

冬天睡再久還是累？醫師曝門診常見「3大疾病」：很多人早中招

當兵伙食有多「硬」？他曝「3大軍中地獄菜」 網共鳴：再說都是淚

AI問診時代來了！ChatGPT也能「問健康」 260位醫師合作 新功能曝光

百元就能吃爆！台灣1夜市一週只開1天 糖葫蘆15元 網看傻：這物價太扯

