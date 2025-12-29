切斷台日海空交通 警告外部勢力

中共29日對台灣進行「正義使命-2025」演習，國防部召開記者會公布共艦及海警船分布概況。（黃世麒攝）

共軍突然發動「正義使命-2025」軍演，前陸軍司令、國安局長李翔宙29日表示，大陸使用「正義使命」這個充滿意識形態色彩的命名，顯然不同於以往純軍事演習代號，這是典型的欲建構話語權，試圖在國際形塑成道德正當性，將軍事行動包裝成「維護主權」的強硬手段。另位退將認為，這是因美對台110億美元軍售，採取的強烈回應。

針對此次共軍採取的方式，學者揭仲指出，中共海事單位發布的7個演習區版本中，台灣北方的3個演習區相連後，呈現出完全切斷台灣與日本間海空交通的態勢，將日本自衛隊、甚至駐日美軍部隊活動範圍限制在離台灣本島較遠的海空域。

揭仲認為，北京這次軍演將外力干預台灣列為主要震懾對象，引信應該是川普政府在北京與東京之間，環繞「台灣有事」的爭議還未落幕時，又宣布批准對台灣多達110億美元的高額軍售，形同東京與華府先後以不同的行動，公開對台灣抗拒共軍武力犯台表達支持；中共軍演即是對台獨和外部干涉勢力的嚴重警告。

李翔宙表示，雖然真正的正義從來不需要通過武力威懾來證明，更不應以犧牲區域和平穩定為代價；但從冷戰的核威懾到現今國際關係上憑藉戰略夥伴關係推陳武力展示，確已證明軍事威懾有其相當實質效果。

李翔宙認為，兩岸應體認到，歷史責任不是證明誰更強大，而是為後代留下一個和平繁榮的未來。他強調，這需要雙方領導人展現政治家的遠見。