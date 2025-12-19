一切皆「輸入」：生活悄悄累積的毒素，為何讓你吃得健康卻仍不見好？
我們常以為健康的關鍵在於「吃對食物」，但真實世界遠比我們想像得更複雜。阿育吠陀指出，生活的每個面向──飲食、情緒、工作模式、人際關係、壓力來源、甚至未消化的感受──都是一種「輸入」。當這些輸入無法被身心正常處理時，就會累積成毒素，即使你努力吃得再健康，身體依然可能疲倦、疼痛、脹氣、情緒低落或慢性不適。這篇文章將帶你重新理解：健康不只取決於吃什麼，而是你是否真正「消化」了每天進入生命中的所有輸入。
(本文摘自《長壽公式：減少發炎、增加細胞修復和活力生活的阿育吠陀實踐》)
身體開始抗議：醫學訓練下的耗損
在接受醫學訓練時，我開始生病，出現越來越多症狀，原本偶爾頭痛變成每天發作、慢性便祕使我老是腹痛，而在10個小時的值班過程中，我也因為害怕隨時會再發生背部痙攣，始終處於焦慮狀態。此外，我的工作經常需要久站數小時和在急診室走來走去，兩隻腳飽受足底筋膜炎之苦；大部分的正餐由於總是沒辦法坐下來好好吃，我的體重持續上升。
放假時我會休息、吃止痛藥，然後回到工作崗位。我會硬撐挺過這些不適，忽視那些告訴我必須做出改變的訊號，於是，我的身體最後替我做了決定。有一天，我在家彎腰摺一件毯子時，下背部突然一陣劇痛，直通我的雙腿，令我一時間喘不過氣。我在床上躺了5天，很擔心我不在時工作會出狀況，反而沒那麼擔心自己的身體發生了什麼事。臥床的那一週，我完全沒意識到自己在忙著照顧他人、幫助他人痊癒時，自己的身體竟一天比一天還差。
真正的失衡：身心靈都在營養不良
現在，從阿育吠陀的角度回想，我可以清楚看見當時的自己在身體、情感和性靈方面都營養不良。我生活的每一個層面都充斥毒素，無論是我的生活型態、例行活動、飲食、人際關係、環境和行醫生涯。我無法消化進到我體內的東西，因此我無法排除毒素，導致毒素不斷累積，最後表現為症狀。
我忽視這些症狀，因為我不把它們當成所有助益的資訊，而是待解決的問題。我不明白這些症狀是發出訊號在告訴我，我已不再與大自然相呼應、我失去了跟我愛的人之間的連結，而且也脫離了真實的自我。
耗損的生活：加工食物、壓力與斷裂的人際
我未察覺自己正不斷攝取使身心耗損的東西─每當我能挪出幾分鐘的時間，我會吃醫院販賣機的加工食品；長時間工作，逐漸使我跟所照顧的病患及當初滿懷熱忱選擇的職業失去連結；最後，我會連續好幾天沒有跟我2個年幼的孩子、丈夫、父母、妹妹或朋友進行有意義的互動。
修復從日常開始：節律、睡眠、連結與小習慣
我不知道還能怎麼辦，於是便回歸我所知道的事物。我回歸小時候接觸過的醫學，運用阿育吠陀體系的原則和療法，一次調整一個小地方，餵養自己那些能滋養我、補給我生命能量的東西；那時的我，身心靈能量都逐漸流失。
睡前，我為雙腳抹油以協助自己放鬆、花10分鐘撰寫感恩日記，並在10點半前就寢，幫助身體在晚上進行內在排毒。我在固定的時間用餐，以加強消化；正餐之間不吃點心，好讓身體有時間處理前一餐；跟隨晝夜節律，晚上睡覺期間斷食12到16個小時。
新的一天展開時，我會在起床前禱告5分鐘；我會根據工作班表，把跟孩子和丈夫吃晚餐或早餐列為優先事項；每天，我一定會跟一個親朋好友通話5分鐘。
我逐步滋養身心靈，回歸健康的自我。當時我沒察覺，用這種方式滋養自己所改善的不僅健康和健康壽命，還有我實際的壽命。這些阿育吠陀日常小習慣不光是睡覺、吃飯、人際連結這麼簡單，它們是可以啟動某些機制的「長壽開關」，使我餘生能夠更有活力、也更健康。
一切皆食物 你就是你消化的東西
我們都聽過一句話「你就是你吃下的東西」，但這並不完全正確。沒錯，你吃進體內的食物品質和類型很重要，但如果你只注重自己吃的東西，你會漏掉一個很重要的健康關鍵。根據我的經驗，許多人遵循有機、原型飲食，卻未能如願改善身體狀況、提升活力，因為他們不明白一切皆為食物，我們不只需要餵養身體，也得餵養心智和靈魂。
餵養身心靈的養分或「食物」來自生活的各個層面，包括你的思緒、感受與人生經歷。每一天，跟他人的關係、身處的環境與空間、所追求的熱忱和志業、跟這個世界和宏偉事物之間的連結，也都會餵養我們。當你明白一切皆為食物，你就會發現生活所有層面都可能是精力和養分的來源，或耗損的破口。
「一切皆為食物」的道理跟阿育吠陀的「你就是你消化的東西」這個概念密切相關，在阿育吠陀中，消化指的不只是在腸胃道分解你吃下的實體食物，也是指處理和吸收生活的所有層面，包括你的思想、情感、經驗以及透過五官攝取的一切，而消化的關鍵在於消化之火。
根據阿育吠陀，消化之火是健康最佳化的關鍵。旺盛的消化之火能處理進入系統的所有東西，汲取系統需要的養分、燃燒或清除無用之物，薄弱的消化之火無法順利完成這個過程，毒素便會累積，系統招架不住，引發失衡，最後導致症狀、甚至疾病和慢性病。
日日夜夜，我們每天必須不停地處理、消化和吸收數以千計進到體內的生理、感官和能量輸入。若食物、思想、情感、經驗和感官輸入沒有處理好，就會變成毒素。毒素負荷一旦超出系統負荷，症狀就會浮現。身體的內在消化之火是一種象徵，用來比喻你處理各類食物，把需要的留下、剩餘的丟棄的能力。
因此，你不只是你吃下的東西，更是你消化的東西。古人認為健康的消化系統對整體健康很重要，不是隨便說說的。在阿育吠陀體系中，健康和平衡的消化之火至關重要；現代醫學則告訴我們，多元和平衡的腸道微生物群落是必要的。自從20世紀初，俄羅斯科學家伊利亞．梅契尼可夫（ÉlieMetchnikoff）首次主張攝取優格中的好菌─乳酸菌可促進健康和長壽以來，我們對微生物群落及其對健康的影響理解也日益深化。
時間快轉到2007年，美國國家衛生院的人類微生物群落計畫，奠定了我們對其多樣性與構成的基本理解。接著，2010年代，大量研究開始證實微生物群落對健康發揮的關鍵作用，以及微生物群落跟各種症狀、疾病和慢性病之間的關聯。時至今日，我們已知道微生物群落會影響各式各樣的生理機制，包括消化、養分吸收、代謝、發炎和荷爾蒙調節。事實上，研究顯示微生物群落會影響腦部健康與心情、心血管健康、骨骼健康、免疫力和體重。
簡單來說，使腸道微生物群落健康平衡的食物，有助促進健康與延年益壽，而使腸道微生態失調和腸胃微生物群落失衡的食物，則會引發疾病。
你是否經常疲憊、腸胃不適、失眠、情緒低落，卻找不到原因？這些身體「悄悄發炎」的訊號，你接收到了嗎？除了健身、飲食，還有哪些方式可以重啟體內「自癒的力量」？《長壽公式》【點我免費新書試閱】幫你挖掘老化的真相、改善慢性發炎。
本文摘自《長壽公式：減少發炎、增加細胞修復和活力生活的阿育吠陀實踐》，出版社：金尉
