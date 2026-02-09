切膚之愛陪伴弱勢家庭安心迎新年

執行長詹麗珠帶領團隊關懷探訪，除贈送年菜與紅包慰問外，同時也安排互動遊戲與新春祝福。（記者林明佑攝）

▲執行長詹麗珠帶領團隊關懷探訪，除贈送年菜與紅包慰問外，同時也安排互動遊戲與新春祝福。（記者林明佑攝）

歲末年終，切膚之愛基金會攜手與長期合作夥伴娘家保健生技、鮮食家及億光文化基金會簡文秀董事長共同參與公益活動，走入弱勢家庭送上豐盛年菜與新年紅包。今（九）日切膚之愛基金會執行長詹麗珠親自帶領團隊關懷探訪，除贈送年菜與紅包慰問外，同時也安排互動遊戲與新春祝福，讓節日不只團圓，更是陪伴與溫暖。

三十九歲的小魚為小腦萎縮症患者，父母早逝，現與弟弟同住伯母家，但與姊弟感情疏離，弟弟僅提供少許生活費資助，伯母也因需要照顧罹癌的伯父故無力再協助照顧小魚。生活幾乎無法自理的小魚，所幸有切膚之愛基金會介入成為她的後盾，且由居服員每天陪伴她復健並協助生活起居，同時也提供交通接送協助她往返就醫，大大減輕了家屬的負擔，也讓小魚雖仍處在疾病陰影中卻能感受到社會的溫暖。小魚說：我雖然不能像以前一樣自由走路，但仍能感受到大家給予我滿滿的愛，這就夠了。

執行長詹麗珠親自探訪小魚，除了送上年菜與紅包，並陪伴她參與春聯拼字與快問快答遊戲。小魚露出久違的笑容，感動表示：謝謝你們一直記得我、來看我，讓我覺得自己有被重視。

六十二歲的彩姨身體狀況一直不太好，患有心臟病、高血壓，再加上帕金森氏症等疾病，她與高齡一0六歲的婆婆同住在老舊的透天厝裡，婆婆也患心臟病、帕金森氏症，彩姨與婆婆相互扶持彼此照顧，彩姨的背因為長期彎著而越來越駝，走路總是小碎步，一不注意就容易跌倒。居服員來時，會陪著她洗頭、洗澡，也會在她如廁後幫忙整理。

彩姨是一位失能的媳婦，卻默默扮演照顧者的角色，在體力受限的情況下，仍獨自撐起這個家，生活辛苦卻從無怨言。她雖身體不便駝著背，仍努力克服障礙，專注確實地與團隊一同完成春聯拼字，彩姨總說：「還能做，就做」，彎曲的背影裡，藏著她無限的堅韌。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，今年迎新春關懷活動能順利達成，藉此再次特別感謝娘家保健生技、鮮食家及億光文化基金會簡文秀董事長，長期關注弱勢族群的需求，年年以實際行動支持公益。娘家保健生技與鮮食家透過新聞行銷曝光與年菜平台認購模式，讓民眾響應公益，募集年菜再轉贈給切膚之愛基金會所服務的弱勢個案；億光文化基金會簡文秀董事長也是年年心繫切膚之愛基金會弱勢長輩，今年再度捐贈一00份紅包，希望長輩能歡喜過年。