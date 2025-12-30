「切除食道」暴瘦15公斤 資深女星積極抗癌

許允禎抗食道癌切除食道，短期瘦15公斤，現已恢復健康。（網路照片）

雖然沈玉琳稱自己從入院治療血癌後從58增至68公斤，但整個人看來暴瘦，對此他解釋說是拍攝角度與修圖的關係；過往實際因病瘦一大圈的韓星不在少數，好在目前都有康復。

金宇彬2017年罹患鼻咽癌，身高188公分的他暴瘦20公斤，復工後作品不斷，2025年底與愛情長跑10年女友申敏兒結婚。

金宇彬抗鼻咽癌暴瘦20公斤，復出順利，2025年底完婚。（金宇彬IG）

韓國知名舞者車炫承2025年6月發現罹患血癌，將治療過程當作日記與大家分享，體重減少約10公斤，近日宣布康復。

車炫承確診血癌瘦10公斤，公開抗病歷程，近日康復。（車炫承IG）

韓星許允禎在2020年罹患食道癌，切除約24公分食道，幾個月內就暴瘦15公斤，積極抗癌後已恢復健康。

