切除24公分食道！59歲資深女星罹癌「暴瘦15公斤」現身 最新病況曝

記者蔡維歆／綜合報導

南韓資深演員許允禎年輕時長得貌美，參演過多部知名八點檔，包含2003年紅遍全韓的《妻子》以及長壽劇《天使的選擇》等，只是她近年來消失在螢幕前，直到今年4月才對外承認2020年被判診罹患食道癌，5年來積極抗癌。如今她24日上節目透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，因此切除24公分的食道，短短幾個月就暴瘦15公斤！

許允禎4月對外承認罹患食道癌，5年來都在養病。（圖／翻攝自MBN YouTube）

許允禎上韓國節目《Perfect Life》聊到過去戰勝食道癌的故事，「我2020年被診斷出罹患食道癌，切除了24公分的食道。當時就算吃喜歡的食物，也像是在咬橡皮筋一樣，不管吃甚麼都覺得很反胃，全都吐了出來。」當時她每天量體重，結果每天都固定掉200公克。「一個月後我開始覺得害怕，心想會不會就這樣死掉？幾個月內我就掉了15公斤。」

廣告 廣告

而生病後的許允禎體悟到飲食習慣的重要，目前也以「慢活」方式生活，吃飯的時候都會咬個30下再吞下去。」如今抗癌經過5年，她表示：「5年算是痊癒判定的標準，今年剛好是第5年。」也向觀眾報平安，「現在非常健康」。

更多三立新聞網報導

張文爸媽下跪道歉！白冰冰心痛「重申反廢死」：要懺悔就去陰曹地府

獨家／罹血癌半年慶生露臉！58歲沈玉琳鬆口「暴瘦內幕」 真實體重曝

7月宣布懷孕當媽！女星遭爆寶寶出生「先天性無肛症」 搶救不治夭折

證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了

