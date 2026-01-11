切24cm食道！59歲女星暴瘦15公斤 醫揭食道癌警訊 熱飲別超這溫度

韓國80年代知名的玉女演員許允禎（허윤정），多年未出現在螢光幕前，日前她久違地上節目，自爆罹患食道癌，切除了24公分的食道，1個月內暴瘦15公斤！醫師提醒，抽菸及65℃以上熱飲是食道癌的主要致癌因子。

59歲女星許允禎曾被譽為南韓80年代「玉女代表」，年輕時外貌美好，參演過多部知名８點檔，包括2003年紅遍全韓的《妻子》及長壽劇《天使的選擇》等，1986年她演出連續劇《最後的證人》，以此摘下MBC演技大賞新人獎、百想藝術大賞的女子新人獎，更是許多韓國男學生心目中的女神。

切掉24公分食道彎腰就逆流 1個月暴瘦15公斤

不過許允禎在當紅之時急流勇退，選擇踏入教育圈，目前擔任藝術學系的教授，直到日前上節目自曝2020年前因吞嚥時出現異樣感，心生疑慮於是到醫院檢查，確診為食道癌，並為此接受手術，切除長達24公分的食道，以胃部重建管腔取代原本的食道功能。

許允禎在節目表示，她現在雖然能笑著說，但當時真的像是天塌下來了。她回憶，食道切除後，失去了食道括約肌，喝水只要一彎腰就會逆流，胃裡的食物全都吐出來，即使是愛吃的食物，也像在嚼橡皮筋般，對任何食物都覺得反胃，全都吐了出來，1個月下來暴瘦15公斤。

10分鐘內吃掉熱騰騰泡麵 長期下來疑致癌

許允禎表示，她的父親曾罹患喉癌，歷經多年治療仍不敵病魔，這段陪伴至親抗癌的過程，讓她對癌症治療有更深層的恐懼與理解，也影響她後來選擇直接接受切除手術，而非漫長的化療療程。

許允禎也回憶，教職工作十分忙碌，導致她飲食習慣不良，有課的時候她必須在休息時間10分鐘內用完餐，所以會一口氣吃掉熱騰騰的泡麵，吃麵條時也囫圇吞棗般吃喝下肚。生病後她體悟到飲食習慣的重要，目前也以「慢活」方式生活，吃飯時至少會咀嚼30下再吞下去。

食道癌警訊：喉嚨卡卡、體重減輕、火燒心、黑便

新竹台大分院腫瘤醫學部劉廷芳醫師表示，食道癌最常見症狀為吞嚥困難、體重減輕、胸口灼熱感（俗稱火燒心）、黑便、聲音沙啞等。其中，又以吞嚥困難最為常見，也是最早出現的警訊。

劉廷芳表示，早期食道癌可透過內視鏡黏膜下切除或手術治療，但如腫瘤較嚴重，則需先行同步化放療再切除食道，若不適合開刀，則會建議進行治癒性同步放射線與化學治療，有助於手術前縮小腫瘤體積，提高手術成功率與整體存活率。

放射線治療副作用：吞嚥困難疼痛、噁心、反胃

同步化學放射線治療在食道癌的治療中扮演重要角色，放射線治療的療程通常依腫瘤的大小、位置及整體治療計畫規劃，一般約需接受20至30次照射，治療安排為每周一至五各一次，每次照射時間約為10至15分鐘。

放射線治療常見的急性副作用包括吞嚥困難、吞嚥疼痛與胸痛，多因放射線引起的食道黏膜發炎反應所致。另一項常見副作用為放射性皮膚炎，皮膚紅癢、色素沉著像曬黑一般。若腫瘤位於較低段的食道，照射範圍可能涉及胃部，病人在治療期間可能出現噁心、反胃等腸胃不適症狀。

抽菸是食道癌最主要危險因子 多種癌也有關

劉廷芳提醒，抽菸是食道癌最主要的危險因子之一，不僅顯著提高罹患食道癌的風險，也與口腔癌、口咽癌、喉癌、下咽癌、肺癌、胃癌等多種癌症的發生密切相關，戒菸是防癌的重要方法。

WHO：65℃以上熱飲是致癌因子

除了吸菸之外，其他與食道癌相關的危險因子還包括不良飲食習慣，例如高脂肪、低蔬果攝取，及長期飲用高溫飲品、過量飲酒等。世界衛生組織（WHO）已將65℃以上熱飲定為食道癌可能的致癌因子。劉廷芳呼籲民眾，當覺得食物燙口時，可能已達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。

抗癌經過5年，許允禎說，5年算是判定痊癒的標準，因此她向觀眾報平安「現在非常健康」，若接下來的健檢也沒問題，就是完全痊癒了。劉廷芳則提醒民眾建立良好飲食習慣，若發生如吞嚥困難、體重下降等症狀，則應盡快就醫檢查。

