刈包不念「掛」 正確讀音曝光！菜販揭尾牙意義

今天是農曆習俗的尾牙日，許多人會吃刈包或潤餅，資深菜販廖炯程指出，刈字的正確讀音雖為「ㄧˋ」，但市場上多以台語「掛包」或「割包」稱呼，民間也流傳「虎咬豬」的喜慶說法，諧音為「福咬住」，在尾牙當天吃刈包不僅應景，也象徵咬住福氣，寓意新年福運滿滿。

廖炯程近日於臉書粉專指出，雖然「刈」字讀音為「ㄧˋ」，但從未聽人這樣說，反而都稱「掛包」或「割包」。

廖炯程說，「刈」本身就有「割」的意思，從字義上看，刈包可以理解為將蒸熟的饅頭「割開」，再包入各式餡料，不過比起「割包」的說法，他更偏好民間流傳已久、聽起來豪邁有趣的稱呼「虎咬豬」，更符合民間喜慶氣氛，也讓人一聽就聯想到過年歡慶。

廣告 廣告

廖炯程表示，「虎咬豬」諧音「福咬住」，象徵咬住福氣，外型像老虎咬住豬肉，咬下後油脂溢散，象徵新年福氣滿滿。

根據教育部《重編國語辭典修訂本》及《國語辭典簡編本》，「刈包」注音為「ㄧˋ ㄅㄠ」，其中「刈」作動詞時有「割取、砍殺、消滅」等意義，作名詞則可作為姓氏使用；至於刈包，教育部網站顯示，習俗上是在農曆十二月十六日尾牙時吃，也稱為「割包」、「虎咬豬」。

更多中時新聞網報導

Ozone煥鈞率先退伍 哲言發誓變更Man

16億獎勵 春節醫院開診率破7成

月領勞保年金 身故還有錢