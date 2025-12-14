刈包沒肉也好吃？ 素食小夜市首度攻佔南港 老饕排長龍

民視新聞／綜合報導

全台知名素食環島小夜市，號稱最會跑、又最會煮的巡迴車餐隊，南北跑透透。這一次，首度攻佔台北南港車站商圈，讓不少長期鎖定他們的老饕很興奮，還有人響應環保，自備餐具來買生煎包。現場超過10個攤位，從經典的素刈包，到異國沙威瑪，就算是素食，吃葷的民眾也覺得超好吃，特別來排隊。

香噴噴生煎包，在煎台上滋滋作響，特製靈魂醬汁，煎到赤赤(tshiah-tshiah)，撒上滿滿芝麻，外皮酥脆，內餡素丸，讓老饕鎖定它，特地拿著環保餐盒來排隊。

民眾：「這家我比較常來，其他的不一定。」

另一攤業者把刈包概念，用豆包替代，比傳統刈包更清爽，層次卻更飽滿，不知道的民眾還以為是在素食廣場。

這支知名素食小夜市攤車隊，這回首度來到台北南港車站喜樂廣場，平常南北跑透透，全台巡迴，不定時、攤位也不固定，要捕捉到他們，除非緊盯他們的粉絲專頁。

業者：「這裡靠近車站，所以人流滿多的，除了我們本身的客人之外，還有經過看到，嚐鮮的。北部對素食人街受度高，願意去嘗試看看。（問客人）說你吃素多久？，他說沒有，他是吃葷的，排第一個，然後一次買了八盒。」

車站旁廣場，小型夜市，餐車一車接一車，人潮來來往往，趁著周末這兩天擺攤，您有嚐過沒肉的沙威瑪嗎？

蔬食沙威瑪攤商：「我覺得這邊民眾很熱情，而且他看到我們這樣一個素食市集，其實有一點驚訝，活動表定時間從四點開始，然後我們這一攤是大概快七點賣完。」

民眾：「是滿特別的，因為素食平常看到，沒有那麼多樣化。剛才其實經過還是人潮滿擁擠的。」

民眾：「這家的包，就是用豆包下去做的，就滿特別的。因為一般吃的刈包，可能都是用白麵粉。因為也滿期待的啊，所以今天就有特地過來。」

經過的民眾又驚又喜，還帶著毛小孩一起逛素食小夜市，一旁還有表演，誰說吃肉才開心，蔬食美食人氣照樣很旺。

