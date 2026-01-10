刈包配咖啡？桃園「參拾 Sanshi Coffee」老宅新體驗：炭烤咖椰吐司加生熟蛋簡直絕配
隨著咖啡廳越開越多，裝潢華麗、甜點浮誇、視覺系飲品幾乎成了基本配備，這間位於中正路台西附近的「 參拾 Sanshi Coffee」算是走出自己的風格，參拾就像是一個與世隔絕的防空洞，門口的綠色植栽與小石子、溫潤的木質色調，以及那隻總是踏著輕快步伐巡視的店狗「小乖」，讓每一個需要休息的朋友們放鬆許多，來到這裡不自覺會跟狗狗玩了起來。
交通資訊
大眾運輸
可搭乘公車至「慈文國中附近」相關站點，下車後步行約 3分鐘
開車 / 機車
中正路沿線可尋找路邊停車格，正旁邊就有超大平價停車場，停車超方便。
參拾的空間設計走的是一種日式復古混搭工業風，牆面留白的質感，搭配溫潤的深色木質桌椅，營造出一種沈穩的氛圍，門口佈滿了碎石子與充滿綠意的綠色植栽。
採光方面，店家運用了大面積的玻璃窗，讓自然光柔和地灑落進來，下午時分，光影在木桌上流動，隨便一個角落都是絕佳的拍照背景。
走進店裡，迎接你的不是音量過大的音樂，而是一種剛剛好的安靜，不是制式招呼，而是一種自然的自在感，
如果你正在找一間，可以好好喝咖啡、吃點簡單卻用心餐點，這裡還蠻適合的。
空間以木質調為主，搭配柔和燈光，座位安排不擁擠，保留了適當距離，沒有提供訂位服務，只能現場候位，剛開始試營運時造成排隊人潮爆滿，我選擇第二次到訪早點抵達，就會有位子囉，會由店家安排座位。
菜單/MENU
每人低消一杯飲品/12歲以下(含)甜品、輕食抵低消/6歲以下免低消
用餐限時1.5小時
僅提供現金支付、無訂位服務
參拾 Sanshi Coffee 的餐點品項不算多，卻有一種每樣都經過思考後才推出的感覺，
這裡不是要你陷入選擇障礙，而是讓你輕鬆挑到適合當下心情的一份餐點。
用餐不需加收服務費，點餐時就直接支付。
店狗 小乖
小乖是一隻非常親人的狗狗，牠就像是這裡的主人一樣，自在地在店內穿梭巡視。
牠不會過度熱情地撲人，而是會安靜地走到你腳邊，聞一聞，然後找個舒服的角落趴下陪你，
對於喜愛動物的朋友來說，小乖的存在絕對是加分項。
主要提供：
咖啡 飲品
吐司、輕食
甜點
不論是一個人來、兩個人聊天，或只是想找個地方坐著，都能自在地安排，但不建議人多，座位數可能會不夠。
如果有需要飲用水也是採自取的方式，都可以自行取用。
來到這裡的朋友幾乎每桌都會點咖椰吐司，靠近門口的玻璃窗前，現點現烤的 炭火吐司，聞到這香氣如何能抗拒呢？
這裡最讓人驚喜的，莫過於在充滿西式氛圍的咖啡廳裡，竟然賣著台灣最道地的”刈包”，這對許多帶著長輩來的客人來說，是一個極大的亮點，此外，這裡的甜點也不容小覷，尤其是使用日本高級原料製作的布丁，更是每桌必點的招牌，還有幾乎每桌必點的咖啡吐司，請務必要加生熟蛋沾醬一起享用。
咖啡吐司80+生熟蛋沾醬20元
烤得表面微焦，咬下去會有「卡滋」的聲音，炭火烤熱後中間夾入凍奶油，表層抹上咖椰醬，其實單吃也不錯，但是混合了半熟蛋沾更加美味。
誘人的香氣，微微的醬油香氣與蛋黃汁液混合在一起真的是超邪惡，滑順蛋液與吐司結合得剛剛好，會想要再點一份享用的美味。
刈包120元
沒想到在咖啡館裡也能點到刈包，這樣的組合真的是結合的剛剛好，中、西式合併，也發揮了台式的特色。
蒸得白白胖胖的刈包皮，表面光滑，按壓下去有極佳的回彈性，滷得深褐油亮的五花肉，肥瘦比例大約是 3:7，
肥肉的部分已經燉煮到入口即化，膠質滿滿；瘦肉的部分則吸飽了滷汁，鹹香入味且不乾柴，
灑上大量的花生粉與香菜，一口咬下，熱騰騰的麵皮包裹著鹹甜交織的控肉，加上解膩酸菜的香氣在嘴裡混合，很美味。
雞蛋丁咖啡170元
每年季節限定的特色的創意咖啡選項，風味層次豐富，適合想嘗試不同口感的咖啡愛好者，喝起來很清爽也很香甜。
熱拿鐵140元
奶泡打得非常綿密細緻，拉花圖案清晰持久，選用的豆子似乎偏向中深焙，帶有堅果與可可的調性，與牛奶融合後，喝起來非常順口。
日本四葉鮮乳布丁120元
這款是請店員幫忙推薦的，問她如果只能選擇一款甜點會吃那一款，當然她是說每種都很好吃，但她說了關鍵字~~
她說當天布丁只剩下最後一份，當然我最後選擇了布丁，表示大家都喜歡點布丁是招牌商品呀…
使用了知名的北海道四葉鮮乳製作而成，上頭的草莓小雪人很可愛，可惜是冷凍草莓，吃起來有點微酸冰凍，
布丁口感細緻滑順，奶香自然不厚重，甜度控制得很好，不會有負擔感，很適合當作餐後甜點。
參拾 Sanshi Coffee的餐點，第一口不一定讓人驚呼，但卻會在吃完後留下很舒服的記憶，吐司的香氣、咖啡的溫潤、甜點的自然甜度，都沒有刻意搶戲，卻彼此協調，這裡的食物，就像空間一樣，不急著表現自己，而是靜靜陪你度過一段時間。
加上店狗小乖偶爾出現在視線裡，整個午後顯得特別柔軟，也很令人放鬆呢～
參拾 Sanshi Coffee
地址：330桃園區中正路822號
營業時間：平日11:00-18:30、假日11:00-19:00(公休日參考IG公佈)
IG
僅提供現金支付、無提供訂位服務
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 48
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 14 小時前 ・ 585
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 102
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 3
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 19
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 12 小時前 ・ 91
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 30
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 174
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 13 小時前 ・ 57
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10