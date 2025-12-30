刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩一頁式詐騙 14家物流公司涉案遭查緝

刑事局中部打擊犯罪中心表示，有14家物流公司涉案，以「代收」貨款方式「代付」新臺幣達2.3億元的廣告費用。（圖：中部打擊犯罪中心提供）

針對屢見不鮮的「一頁式廣告」網購詐騙，刑事警察局中部打擊犯罪中心會同臺北市警局信義分局、刑事警察大隊第七隊，並在臺灣桃園地方檢察署指揮下，循線追查不法金流，查獲14家物流業者涉嫌代付詐騙廣告費並涉及地下匯兌，拘提並通知相關負責人及涉案人員共18人到案說明，並查扣現金新臺幣170萬元，依涉嫌違反銀行法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。（張文祿報導）

刑事警察局中部打擊犯罪中心表示，近年來網購詐騙案件頻傳，其中以「超商包裹詐騙」最為常見。根據警政署165打詐儀錶板統計，114年7月以來，網購詐騙案件數持續居各類詐騙之首。經追查發現，許多受害案件源頭來自民眾點擊「一頁式詐騙廣告」後下單，進而遭遇貨到付款詐騙。

刑事警察局針對「一頁式詐騙廣告」展開專案查緝，11月17日在臺北市及桃園市同步執行搜索與查緝。偵查第六大隊第六隊長詹明佳說，專案小組追查廣告費金流，發現國內多家物流及倉儲相關業者，長期以「代收貨款」方式，代為支付與本業顯不相符的巨額廣告費用，金額累計高達新臺幣2.3億元，用以投放涉及減肥產品、飾品、茶葉及食品等內容的一頁式詐騙廣告，吸引民眾點擊並加入假賣家通訊軟體帳號，最終收受詐騙包裹。全案涉嫌違反銀行法，並涉及地下匯兌。

警方見蒐證完備，同步展開行動，針對14家物流業者拘提並通知相關負責人及涉案人員共18人到案說明，查扣現金新臺幣170萬元、自小客車2輛、手機11支及合約書等相關證物。涉案人員經檢方複訊後，分別以新臺幣7萬至10萬元不等交保，全案依涉嫌銀行法等罪嫌，移送桃園地檢署持續偵辦。

刑事警察局強調，將持續加強一頁式詐騙廣告的蒐報、下架與金流追查工作，並呼籲民眾切勿隨意點擊來源不明的一頁式廣告，以免落入詐騙陷阱；對於勾結詐欺集團的不肖業者，警方也將依法嚴查。

◆「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」