刑事局公佈普發現金1萬元詐騙關鍵字！Threads平台成詐團新寵

[Newtalk新聞] 網路詐騙廣告氾濫，刑事局統計今年第3季通報網路廣告平台下架5820則，而關鍵字出現「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」為噱頭的廣告，同時刑事局發現Threads詐騙貼文數量明顯增加，成為詐騙集團新歡。

刑事局統計，今年1至9月通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告，其中第三季通報Meta下架5761則、Google下架59則，同時自第三季起Threads詐騙貼文顯著增加，除假投資、假交友、假求職外，還經常有店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等文章，假意販售或贈送物品，誘騙民眾點擊連結騙取個資。

近期以「普發現金1萬元」為最新詐騙廣告，搭上政府「全民普發現金1萬元」之際，詐騙集團趁勢以「領取補助金」、「生活援助津貼」等廣告騙取民眾金融帳戶，這類詐騙廣告往往有「1萬元放大術」、「手機變現術」、「全民都能領」等聳動關鍵字。

刑事局指出，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依詐欺犯罪危害防制條例第30條，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制。

刑事局呼籲網路廣告平台業者，切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實防詐義務，共同守護民眾財產安全、資訊安全與數位環境信任基礎，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

