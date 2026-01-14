刑事局公布打詐掃黑肅槍成果 籲國內業者共同配合

警政署刑事警察局今(14)日公布近期全國「打詐、掃黑、肅槍」成果。與會的內政部次長馬士元表示，政府持續強化「斷金流、掃組織、阻詐害」等工作政策，也呼籲民間業者能配合警方，共同打擊新興犯罪，守護民眾安全。

農曆春節在即，為使國人能安心過節，警政署發動「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動」，並於14日在刑事局公布查緝成果，同時慰勉有功人員。

警政署表示，本次專案共查獲詐欺集團985團、犯嫌6554人，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查扣非法槍械224枝、不法利得新台幣82億餘元，對涉詐平台、地下匯兌、跨國洗錢及黑幫組織，均予以重擊，展現政府維護社會治安與金融秩序的決心。

與會的內政部次長馬士元強調，打詐、掃黑、肅槍其實是三面一體，犯罪形態經常合而為一，因此政府強調「斷金流、掃組織、阻詐害」等政策方向；同時為應對犯罪科技化，也呼籲國內金融、網路、通訊、電商、物流等業者，能配合警方執法，共同打擊犯罪。馬士元說：『(原音)大家也曉得我們現在這樣網路化、高科技的社會，其實有非常多業者，前端在業者的一個努力，才能夠讓我們的犯罪率一起來下降。不然光靠警察單位這樣子辛苦去查緝這一些犯罪，我想警力再多，我們都吃不消。』

另外刑事局局長周幼偉即將榮退，馬士元也感謝其任內的貢獻，包括設置165打詐儀表板、成立「情資研析專責小組」與23項專業分工，完成詐欺犯罪防制中心法制化及推動詐欺犯罪危害防制條例修正等，奠定我國打擊詐騙犯罪的制度、策略與科技偵查基礎。

馬士元指出，根據2024年8月至2025年12月的統計，國內詐騙犯罪不管是數量或是財損，都有明顯的下降，這有極大部分是歸功於警察同仁的努力，相信未來警方能再接再勵，完成更艱鉅的任務，建構更綿密的社會安全網。(編輯：宋皖媛)