刑事局公布打詐掃黑肅槍成果 降低民眾受害風險

記者吳典叡／臺北報導

警政署刑事警察局今（14）日公布全國打詐掃黑肅槍成果，總共查獲詐欺集團985團、6554嫌，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得新臺幣82億餘元。內政部指出，政府打詐策略已轉型，由過去事後追查，轉為「事前預警、即時攔阻與系統性溯源並進」，目的不僅在破案，更以「減害」為先，成功降低民眾受害風險。

警政署「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會今日於刑事局偵防大樓1樓大廳舉行，由內政部次長馬士元主持。馬士元指出，詐欺犯罪已高度組織化、科技化與跨境化，政府打詐策略也同步轉型，已由過去事後追查，轉為「事前預警、即時攔阻與系統性溯源並進」，目的不僅在破案，更以「減害」為先。透過全面查找潛在被害人，即時通報金融機構攔阻異常金流，以及結合科技與情資分析，精準鎖定詐欺集團核心與詐騙工具，成功降低民眾受害風險。

廣告 廣告

馬士元表示，刑事局長周幼偉近期推動多項打詐策略與關鍵改革，奠定我國打詐制度與科技基礎，包括設置「165打詐儀錶板」即時公開真實數據，成立「情資研析專責小組」與23項專業分工，主動溯源查緝詐欺集團高層核心，更完成詐欺犯罪防制中心法制化，以及推動詐欺犯罪危害防制條例修正案完成三讀，以「加重處罰、加速攔阻詐騙金流、加強保護被害人」三大面向，強化打擊詐團的法制工具，成功將我國的反詐騙工作由零散破案轉型為系統治理的策略模式。

在精準打擊方面，馬士元說，周幼偉執行虛擬貨幣查扣凍結專案，規模高達新臺幣125億元；為阻斷詐團對民眾施詐管道，與LINE合作大規模封鎖下架7.9萬個涉詐帳號，並執行「淨話專案」全面查緝IP-PBX(網路電話交換機)，專案執行後3個月，「未顯號」假檢警詐欺件數與財損，大幅減少41%與58%；更深入分析天道盟核心幹部金流，將該幫派盟主依洗防法及組織犯罪送辦；同時針對非法個人幣商、「幣想科技」實體洗錢店面，以及走私金條洗錢管道進行全面掃蕩，徹底截斷詐團的金流命脈。

對於新型犯罪，馬士元提到，刑事局接連破獲多宗重大詐騙案件，包括偵破國內首宗涉及土地詐欺的「臺版地面師」案、查緝假融資借貸詐欺扣押232輛權利車；在國際合作上，更與印尼警方聯手破獲峇里島跨境詐騙機房，移送102名犯嫌並全數遭起訴，亦與菲律賓警方合作打擊黑幫境外機房。這些具體成就，不僅重擊犯罪產業鏈，更展現在科技防禦與國際執法的硬實力。

警政署「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會於刑事局舉行，由內政部次長馬士元主持。（記者吳典叡攝）

內政部次長馬士元頒發慰勉金予「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」表現優異的基層人員。（記者吳典叡攝）