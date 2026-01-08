刑事局刑警發展館數位轉型落成 展現科技偵查新面貌

刑事局刑事警察數位發展館數位轉型8日落成。(圖／翻攝畫面)

內政部警政署刑事警察局於今年宣布，為因應多變的犯罪樣態與科技發展，「刑事警察發展館」已於去年底完成大規模重新規劃，正式遷移至刑事科技大樓一樓大廳。該館自2007年起籌建，動員全局700餘位刑警力量，歷經探案與徵稿等階段，於2010年初次落成。為打破傳統靜態展示限制，本次改建導入數位科技與互動展示，將原本位於高樓層的封閉空間轉化為一樓開放式展示中心，全面呈現刑事警察史蹟、專案實務及重大案件的歷史意涵，引導民眾對未來刑事藍圖有前瞻性的認識。同時也特別邀請前局長劉柏良到場致詞。

展場入口處特別設置一面智慧資訊互動形象牆，透過聲光科技與動態設計，彰顯刑事警察守護社會的英雄形象。現有展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學與防爆科技等七大領域。此次升級在保留部分展櫃的基礎上，重新優化展示內容，讓參觀者能以更直觀的方式理解警政工作的核心，透過沉浸式體驗，深入感受刑事警察在台灣治安史上的重大貢獻與科技應用成果。

為發揮教育與警示功能，館內新增四個重要刑案專區，以情境重現與多媒體展示方式，帶領貴賓深入了解歷年重大案件的偵查過程及其社會影響。此外，新設兩處「沉浸式犯罪宣導互動區」，透過遊戲化操作、問答體驗及虛擬情境模擬，讓來賓在互動中增進防範犯罪知識，從而降低被害機率。原有牆櫃則重點展示國際及兩岸合作的珍貴文物，突顯我國刑事警察在跨境執法中的關鍵角色與傑出成效。

刑事局局長周幼偉表示，發展館的數位轉型不僅是史料的陳列，更是要打造一個身歷其境的參觀氛圍。從民國 114 年的重新規劃到115年的全面運作，發展館成功突破傳統海報看板的展示限制，讓參觀者在數位與實體交織的空間中，留下深刻而難忘的感受。未來，刑事局將持續透過此平台，向大眾行銷治安貢獻，並展現我國刑事偵查與科技鑑識與時俱進的實力。

