刑事局前副局長黃建榮涉恐嚇取財 一審判刑7月

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刑事局前副局長黃建榮爭議不斷，曾捲入「88會館」遭記過拔官，又被提告用警察身分恐嚇討債，此案近日判決出爐，台北地院依恐嚇取財罪判處有期徒刑7個月。

刑事局前副局長黃建榮。（圖／資料畫面）

黃建榮為高階警官官拜3線2星，曾任刑事局副局長要職，因涉及88會館風紀案遭記過拔官改調警政署法制室專門委員，事後又被爆出涉嫌以警察職務恐嚇討千萬債務遭北檢約談後30萬交保。

判決指出，黃建榮2022年5月間透過朋友介紹向建商李男借款1千萬，轉手借給另名答姓女子，雙方約定借款1年月息1.5分，答女開千萬支票擔保，但一年過去後仍無法償還，第2年利息2分。

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黃建榮因88會館案擔心放款行為曝光，2023年8月要求答女提前還款兌現擔保支票，甚至恐嚇對方稱如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」。

答女心生畏懼當面交給黃4張面額共1100萬元的支票，黃將1100萬元支票存入妹妹帳戶，其中1000萬元還給李男，之後再透過他人名義檢舉答女涉嫌吸金，答女反控黃恐嚇取財，黃應訊時堅稱沒有犯罪也沒有恐嚇，檢方認為他假借職務權力機會犯罪依法起訴，並建請法院加重其刑。

全案近日台北地院審結今（9）日判決出爐，法官依違反恐嚇取財罪判處有期徒刑7個月，全案可上訴。

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