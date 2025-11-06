刑事局南打溯源掃蕩洗錢犯罪 台中攻堅雙破賭博機房與詐欺話務商

刑事局南打在台中攻堅雙破賭博機房與詐欺話務商，查扣豪車及名表等贓證物。警方提供

刑事警察局南部打擊犯罪中心近期執行大規模溯源掃蕩，成功破獲一個結合新興博弈與詐欺系統商的洗錢犯罪集團。專案小組歷經數月偵查，先後發動兩波攻勢，在台中地區查獲以陳姓男子為首的博弈集團及賴姓系統商共7人，並查扣市價逾千萬元的保時捷、賓士豪車及名錶、黃金等贓證物。

刑事局南部打擊犯罪中心是在偵辦一起詐欺案件時，透過大數據分析及資金流追查，發現有不法集團利用境外網站IP作為跳板從事洗錢犯罪，其資金來源橫跨網路賭博及詐欺贓款。經檢具相關事證，分別報請台中、雲林地檢署指揮，展開深入溯源偵辦。

專案小組調查發現，以賴姓男子為首的詐欺系統商，行事極為謹慎，選擇台中市北屯區、神岡區的老舊住宅作為掩護，平時出入低調，並大量使用境外IP試圖規避警方查緝，但仍被專案小組透過科技偵查手段交叉分析，查出實體機房所在地。

專案小組去年底持搜索票發動第一波查緝，當場查獲賴嫌，並查扣關鍵證物，包括智慧型手機64支、平板電腦3台、筆記型電腦7台及VPN設備等犯罪工具。另查扣包括2輛保時捷及2輛賓士高級名車，總市價高達1833萬元，以及勞力士手錶、黃金項鍊與金牌等贓證物。

賴男就逮後，專案小組同步鎖定陳姓男子等人設立、藏身在台中市區的博弈洗錢集團，該集團採取企業化、集中式管理，利用大量人頭帳戶詐取線上博弈平台的「首儲優惠」，並以「一人分飾二角」的方式，在對賭中進行套利。集團內部還建立嚴格的績效回報制度，層層控管成員，初步清查不法所得已超過千萬元。

刑事局分析該集團使用的境外IP及人頭帳戶登入位置，成功鎖定位置，時機成熟後向台中地方法院聲請拘票及搜索票，於台中某大樓內一舉查獲陳男等6名成員到案，相關電腦主機、螢幕等犯罪工具均已查扣。



