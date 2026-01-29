刑事局南打破獲假投資APP「泰瑞狗」 1女畫家慘遭騙1700萬

刑事局南打破獲的詐騙集團，紅包袋印有幫派LOGO。（圖：刑事局南打提供）

又有民眾誤信假投資而遭到詐騙，刑事局南部打擊犯罪中心破獲一個某幫派潘姓主嫌為首的詐騙集團，這個集團自行開發假投資APP「TradeGo」（泰瑞狗），營造高報酬假象，誘使被害人誤信獲利而持續加碼投資，詐騙金額超過新台幣1億元，其中一名女畫家慘遭詐騙1700多萬元。（溫蘭魁報導）

刑事局南部打擊犯罪中心是在台南地檢署檢察官的指揮下長期跟監，並分別在台南和高雄展開好幾波的攻堅行動，終於破獲這個詐騙集團。

刑事局南打隊長曾德琳說明，這個詐騙集團在社群媒體投放假的投資廣告，誘使民眾加入群組，並下載他們自行開發的假投資交易軟體APP「TradeGo」（泰瑞狗）：「該詐欺集團他們能從APP後台隨以控管『泰瑞狗』的數據，他們會故意讓被害人看到帳面上大量獲利，誘騙被害人持續入金，等到要領錢時，再用繳稅等理由推托。」

刑事局南部打擊犯罪中心破獲假投資真詐騙，詐騙集團誘騙民眾下載假投資交易軟體APP「TradeGo」（泰瑞狗）。（圖：刑事局南打提供）

警方總共逮捕潘姓主嫌和集團同夥21人到案，查獲的證物中，發現印有幫派標誌的紅包袋，目前查出詐騙金額超過新台幣1億元，被害人有21人，其中1名女畫家慘遭詐騙1749萬元。