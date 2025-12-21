刑事局啟動專案！張文事件引發模仿效應 全台恐嚇留言逾20則
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名27歲男子張文，19日接連對台北車站及捷運中山站發動攻擊，引發台灣社會動盪，社群平台接連出現模仿犯，揚言對社會大眾發動無差別攻擊，再度引起民眾恐慌；19日到21日中午時分，類似恐嚇訊息已達20則之多，對公共秩序及社會安寧造成不良影響，刑事局將啟動全國聯防專案，全面追查模仿犯並依法究辦。
刑事局表示，針對恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動言論，或對不特定人實施攻擊之內容，警方將採取即刻處置、溯源追查之作為，從源頭阻絕潛在風險，迅速防止恐慌擴散，藉以確保社會安全。
刑事局指出，本月19日到21日間，警方已偵破3起案件，並逮捕3名嫌犯，包括張姓男子在社群平台《Threads》留言，內容提及「原計劃是板南站內…」等字句，已涉犯恐嚇公眾維安罪，新北市警察局已前往台中市清水區逮獲嫌犯。
無獨有偶，唐姓男子在《Threads》留言，內容提及「真的有人做了我想做的事」等字句，同樣涉犯恐嚇公眾維安罪，台中市警察局已前往桃園市中壢區逮人；另外，彭姓男子在《IG》留言，內容提及「中山砍人不揪」等字句，已涉犯恐嚇公眾維安罪，新北市警局已前往新北市三重區逮人。
刑事局呼籲，民眾面對網路恐嚇、暴力貼文或留言，切勿轉傳、附和或以玩笑心態看待，以免助長恐慌及模仿效應；倘若民眾發現疑似危害公共安全之訊息，應立即保留相關截圖、連結、帳號資訊及時間點，並儘速通報轄區警方，共同守護公共安全與社會安寧。
