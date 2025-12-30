刑事局掃蕩「一頁式廣告」追出14家物流公司代中國詐團付廣告費

〔記者陳建志／台中報導〕近年網購詐騙案件層出不窮，尤其以「超商包裹詐騙」手法最為猖獗，刑事局中部打擊犯罪中心發現其源頭多為民眾點擊「一頁式詐騙廣告」而下單遭騙，經追查背後資金來源，發現竟是我國多家物流及倉儲公司與在中國的詐騙集團勾結投放，經與台北市警局成立專案小組追緝，共查獲14家物流公司涉案，3年共投放2.3億廣告費用，逮捕廖姓等18名嫌犯，依詐欺、涉嫌銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

刑事局中打表示，近年「超商包裹詐騙」頻傳，民眾付費網購下單，卻收到石頭、木塊等與購買商品不同的物品被詐騙，分析其源頭，多因民眾點擊「一頁式詐騙廣告」而下單遭詐。

經刑事局追查「一頁式詐騙廣告」費用資金來源，卻發現本業應為貨物運輸的物流公司，卻頻繁且巨額地支付與本業不符的「廣告費用」，經暗中蒐證，上月見時機成熟，前往14家物流公司，拘提、通知廖姓嫌犯等18人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押李嫌等現金新台幣170萬元、手機11支及合約書資料等證物，相關犯嫌以7至10萬元不等交保，全案依涉嫌詐欺、銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方清查並發現，這14家涉案物流公司，從2022年到2024年，3年共投放高達2.3億元的的廣告費用，所投放的一頁式詐騙廣告商品琳瑯滿目，包括減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜等，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家line好友，下單後貨到付款進而發現為詐騙包裹。

刑事局中打詹明佳隊長呼籲，民眾勿隨意點擊一頁式廣告以免受騙；對於勾結詐欺集團的不肖業者，亦會加強查緝，以保障民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

