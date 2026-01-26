刑事局攜手宮廟創新反詐「Q版小神衣」護民平安
為持續深化全民防詐意識、擴大反詐騙宣導觸及層面，刑事警察局除結合各類媒體與網路通路推動反詐宣導外，亦積極攜手地方社會團體，將防詐觀念融入民眾日常生活。此次苗栗「永貞宮」主動響應反詐行動，以創新方式協助宣導，具體作為深具示範意義，刑事警察局局長邱紹洲表達高度肯定，並派員親赴致贈感謝狀，感謝其投入反詐宣導的用心。
永貞宮長期深耕地方信仰與公益事務，近期更結合當地警察分局，共同推動反詐騙宣導工作。該宮巧妙運用宗教文化元素，設計製作結合Q版媽祖形象的「反詐騙小神衣」，將防詐標語縫製其中，並同步推出實用的反詐騙手機架，自113年5月起已陸續完成小神衣300組、手機架150組，於各項宮廟活動及相關場合發放予信眾，讓防詐觀念在潛移默化中深入人心。此外，永貞宮亦善用數位通路，於官方臉書專頁及宮廟相關處所設置連結165打詐儀錶板之QR Code，協助民眾即時查詢最新詐騙手法與防制資訊，提升即時識詐、阻詐能力。
刑事警察局邱局長指出，詐騙手法不斷翻新，唯有結合政府力量與民間資源，方能有效建構全民防詐安全網。永貞宮善用宗教團體既有的社會信任基礎與影響力，主動投入反詐騙宣導工作，不僅展現高度社會責任感，更成功將防詐觀念帶入社區與家庭，對整體防詐工作助益良多。期盼透過此次合作經驗發揮示範效應，鼓勵更多宗教團體及民間組織共同響應反詐騙行列，攜手警政機關守護民眾財產安全，打造更安心的生活環境。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
警民聯手即時斷鏈詐騙現場攔阻成功保住50萬元
記者張正量／宜蘭報導 為提升民眾防詐意識並有效遏止詐騙犯罪，宜蘭縣政府警察局持續推動…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新住民關懷協會年終餐敘 外垵警反詐、交安宣導
【記者 葉佳盈／澎湖 報導】年關將近，西嶼鄉新住民關懷協會辦理「年終尾牙餐會」活動，白沙分局外垵派出所亦前往加台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中郵×貓貓蟲咖波聯名 咖波公仔迴力車2/3開賣
中華郵政公司於114年9月30日推出「咖波悠郵好日子」聯名系列商品，深受民眾喜愛，眾所期待的神秘商品-「咖波公仔迴力車」，即將於115年2月3日正式開賣。「咖波公仔迴力車」共推出A、B兩款造型；A款以經典綠色郵車搭載咖波郵差為設計，B款則採用咖波主題車搭載郵政吉祥物波波鴿，造型活潑吸睛，極具收藏價值。歡迎民眾洽全國各地郵局及郵政博物館選購，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【每日揭詐】不只詐騙還涉恐！三無增高藥釣人上鉤 無良電商強買強賣
防詐中心公布最新統計資料，11/23全國共受理354件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億7355.2萬元。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
替代役男醉酒與小黃運將起口角！遭丟包台64線4車輾過慘死
[Newtalk新聞] 溫姓替代役男昨日凌晨搭乘多元計程車前往新北市板橋區，溫男酒醉踢踹椅背並與林姓司機起口角衝突，司機一氣之下將溫男趕下台64線快速道路，不料溫男不勝酒力倒臥路中，慘遭4輛車當場輾過，警詢後將林姓司機等5名駕駛依過失致死罪移請新北地檢署偵辦。 警方指出，死者溫男當天酒後搭乘由林姓司機駕駛的多元計程車，溫男疑似躺在後座不斷踢車門及椅背，引起林姓司機不滿出言制止，雙方因此爆發口角衝突，最後林男在台64快速道路上將溫男趕下車。但林男怕發生意外，隨即致電110報案。 不料溫男下車後不勝酒力倒臥於快速道路，隨後遭39歲陳姓駕駛小客車輾過，緊接著被26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男的小客車及小貨車輾過，警消趕抵現場時，溫男頭顱破裂、全身多處骨折，已經明顯死亡。 警方初步調查，林男、陳男及邱男酒測值為0，而簡男及魏男疑似未發現輾到人，因此未停留在現場，警方後續通知到案酒測也為0，依過失致死罪將5人移請新北地檢署偵辦。另外，針對林男於快速公路違規停車及請乘客下車之行為，將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款、第38條第2項規定依法舉發。查看原文更多Newtalk新聞報導桃園新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
打詐報你知》看到中獎先別開心！「一動作」慘遭盜刷1萬6
近期統一發票開獎，大家紛紛收到中…民報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
宜警打詐有成效 車手主動自首緝獲幕後收水手 成功保住投資金50萬元
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局為強化民眾防詐意識並有效打擊詐騙犯罪，積極推動各項反詐措施，成效顯台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《社會》警民聯手斷詐金流！ 宜蘭半年攔詐6601萬
【時報-台北電】宜蘭縣政府警察局持續強化打擊詐騙犯罪，警民聯手阻斷詐騙金流，成效亮眼。警方統計，114年7月至12月，透過與金融機構及超商合作，共成功攔阻147起詐騙案件，保住民眾財產達6601萬元；近期更破獲假投資詐騙案，現場攔下50萬元面交款，並當場逮捕2名犯嫌。 宜蘭分局指出，該起案件為典型假投資詐騙手法，詐騙集團自114年10月起在社群平台刊登高獲利廣告，誘使被害人加入通訊軟體群組，透過話術洗腦投資，並要求面交50萬元投資款。取款車手察覺工作內容異常，主動向警方自首並配合誘捕，警方事前縝密部署，待收水幹部現身取款時立即查緝，成功人贓俱獲。 宜蘭縣警察局長陳金城表示，自去年8月「打詐儀表板」制度上路後，宜蘭縣詐騙案件發生數與財損金額均呈下降趨勢，達成「雙降」成效，但警方不會因此自滿，未來仍將持續強化打詐與阻詐作為，確保民眾財產安全不受侵害。(新聞來源：中時即時 吳佩蓉)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歡迎來玩！亞洲農曆年熱門旅遊城市 台北首次擠進前3名
即時中心／綜合報導有旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，除了日本東京跟泰國曼谷持續盤據排行榜第1、2名，這次台北衝到第3名，令台灣旅遊業者士氣大振，這也是台灣第一次有城市擠進前3名。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
觀光復甦看「旅客量」已不準！觀光署關注「實際花費」 預估今年成長2%至4%
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導交通部觀光署先前訂出目標，盼2025年來台國際旅客能到達1000萬人次，後來下修到900萬人次，最後統計數字為857萬人次。觀光...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
做年輕家庭最大後盾 高雄加碼婚育宅.租金補貼
南部中心／鄧山田、陳芷萍 高雄市報導高雄市長陳其邁26日上午視察大寮社會住宅，同時宣布加碼「婚育宅」提高到40%戶，以及「育兒租金補貼2.0」兩項計畫，包括0到2歲，家庭補貼金給予1.5倍加權；12歲以下子女設籍高雄可再獲得兩千元的補助，預計將可照顧1萬2560戶育兒租屋家庭。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
竹市警防詐識詐宣講列車 開進空軍基地
新竹市是一座高所得的城市，也因此成為詐騙集團覬覦的目標，依據內政部警政署打詐儀表板顯示，114年財損金額千萬以上詐騙案件，非六都以新竹市受理件數最多，然而這一年以來新竹市警察局在打擊詐欺績效卓著，名列全國丙組第一名，卻無法明顯降低民眾遭詐騙之財產損失，新竹市警察局第一分局受軍方邀請，將識詐宣講列車開自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 485則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 24則留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 2則留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言