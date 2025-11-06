刑事局攜手財金、金融單位 展示創新防詐作為

記者郭曉蓓／臺北報導

為推動跨機構防詐合作、強化全民識詐意識，刑事警察局攜手財金公司、各大金融機構，共同參與今（7）日至9日在臺北世貿一館舉辦的「國際金融博覽會」；今年展覽以「守護・普惠・創新」為主題，展示金警聯防的成果與創新防詐作為。

刑事警察局表示，為防堵詐騙金流、降低民眾損失，刑事局與財金資訊公司於7月24日簽署「金融阻詐聯防」專案合作意向書（MOU），共同推動跨機構資料共享與即時攔阻機制，深化公私協力防詐的策略，藉由本次參展，展現金警聯防的決心與行動力。

刑事警察局指出，此次展區特別設置「防詐互動體驗區」，讓民眾在趣味中學習識詐防詐。現場規劃「識詐文字牆」、「AI打詐特派員攝影棚」及分析「識詐指數」的有獎徵答活動，民眾可化身防詐偵探，拍攝短片、答題挑戰，並獲得限量紀念扭蛋。透過科技互動與社群傳播，將識詐觀念推向全民，凝聚守護金融安全的力量。

刑事警察局提醒，識詐為所有防詐措施的第一步，應牢記防詐「五不原則」：「不接」不明來電、「不聽」投資明牌、「不點」不明連結、「不傳」個人資料，以及「不怕」莫名威脅；如有疑慮，請撥打165反詐騙諮詢專線查證，共同打造安全、透明、可信任的金融環境。

刑事警察局攜手財金公司及各大金融機構，參與「臺北國際金融博覽會」。（刑事警察局提供）