刑事局曝最新話術！主管訊息竟是詐騙 詐團假冒老闆催匯款：每天452人受害

刑事局最新「165打詐儀錶板」統計顯示，今年11月全國每日平均有452件詐騙通報，財損接近2億元。雖較去年同期下降，但詐欺樣態持續翻新，網路購物詐騙首次超越假投資詐騙，成為目前受害量最大來源。刑事局今（11日）公開最新詐騙手法，包含演唱會門票詐騙、假買家詐賣家、假求職、假檢警及假冒企業主管詐財等模式，提醒民眾提高警覺。

依據最新統計，今年11月全國每日受理詐騙案件平均452件，財損約1億9,970萬元，與去年同期相比，件數下降26％、財損下降53％。然而詐欺手法依舊猖獗，其中「網路購物詐騙」以29.9％成為受害件數第一名，超越過去長期居冠的假投資詐騙。

若以金額觀察，假投資詐騙仍最嚴重，占整體財損42.13％，其次是假交友投資詐騙（22.79％）與假檢警詐騙（10.84％）。

詐騙集團也會假冒「買家」，向賣家聲稱無法完成訂購，並提供偽造的物流或電商客服網站，誘騙賣家登入並提供個資。

之後詐騙者再冒充銀行或物流客服，要求開通「金流驗證」「身分認證」等程序，甚至要求提供金融卡、密碼或寄送金融卡，造成帳戶遭盜領或淪為洗錢工具。

刑事局警告，詐騙集團也會以「求職」「兼差代領」「幫忙代辦」等名義誘騙民眾提供銀行帳戶、金融卡或手機門號。部分民眾甚至被要求申辦多組門號寄交詐團人士，日後才從警方得知名下帳戶被用於詐欺案件，恐面臨洗錢、詐欺共犯罪責。近期也出現打著「代領普發現金」「快速拿補助」旗號的詐騙，意圖盜領被害者帳戶。

警方提醒，普發現金的唯一官方網站為「10000.gov.tw」，任何人要求提供帳戶、密碼、金融卡，都是詐騙。

同時，不法集團也鎖定企業內部人員，先以釣魚郵件或偽造主管信箱接觸，被害人若回應，詐團會進一步引導加入假LINE群組，營造「主管正緊急下令」的情境，員工在壓力下匯款，等真正主管發現時，資金已被迅速轉移。



