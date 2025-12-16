刑事局查獲仿冒工廠 1折價賣假包不法所得逾千萬

警方進入嫌犯位在新北土城的工廠，查獲大批精品包的仿冒品，以及加工工具，也一舉帶回塗姓主嫌等4人。警方去（2024）年底接獲商標權利人檢舉，有賣家在臉書開社團，標榜手工製作，吸引買家購買仿品。

記者詢問，「原廠也是這樣打嗎？」

偵辦員警回應，「對，沒錯，它的位置跟五金是幾乎跟原廠對的，標榜它是照原廠打版的，所以它還有在網路上聲稱，要跟人家收正版包包，要來對版、去改縫線或是五金的部分。」

警方追查發現，主嫌塗姓男子從2020年就開始以網路販賣仿冒包，去年還前往中國的仿品工廠，學習相關維修技術。這次一舉查獲近百件的仿冒精品，侵權市值經過權利人估算超過3000萬元。

刑事局智慧財產權偵查大隊隊長林建志指出，「台灣工廠就是會針對，例如說它們有些小配件，鎖頭、鈕扣之類的這些比較好，他自己就可以完成的部分，他會進行一些零件的更換，或是增加一些鎖頭之類的東西。」

警方表示，嫌犯向消費者誆稱所賣的商品是來自法國原廠，因為可以客製化，價格又只要市價的1折，吸引大批不知情的買家，估計不法所得超過千萬。

刑事局智慧財產權偵查大隊隊長林建志，「它售價只有市價的十分之一，但是那是它的售價，它在中國仿品工廠進價可能只有售價的三分之一、四分之一不到。」

全案經偵詢後，警方依違反《商標法》、《著作權法》及《刑法》偽造文書罪嫌，將主嫌等4人移送新北檢方偵辦。而民眾除了要以正規通路來購買，如果對商品有疑慮，可送回原廠檢驗確保自身權益。