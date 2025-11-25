刑事局查走私大麻蜂蜜毒郵票 公園販毒2人送辦

（中央社記者蘇木春台中25日電）黃姓男子自國外走私含毒品大麻的「蜂蜜」及毒品麥角二乙胺的「毒郵票」到台灣，利用住家旁公園「埋包」販毒，經刑事局中打透過攔截的包裹逮捕黃姓男子與買家，警詢後送辦。

內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，民國114年6月3日接獲財政部關務署台中關通報，攔查到1件自美國進口到台灣郵包，夾藏2罐「蜂蜜」產品（總計約1380公克）疑摻混大麻。

警方送鑑查扣品後，確認含大麻成分，組專案小組報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

經專案小組監控追緝，114年6月12日在台中市查緝出面領貨的黃姓男子到案，另發現黃姓男子已將114年6月9日從美國走私到台灣的「毒郵票」，埋藏在台中住處旁公園，經會同黃姓男子到公園內11處地點，查獲11小包含有麥角二乙胺的毒郵票54張，總計2700格，可供2700人次施用。

另外，警方再於114年6月13日在公園查緝拿取毒品的林姓男子到案。

辦案人員查出黃姓男子負責在台收領國際毒品包裹並將毒品分裝後，利用住處附近公園作為埋包藏毒地點，再提供藏毒地點供買家前往拿取，進而完成毒品轉移及交易。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將黃姓男子等2人移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1141125