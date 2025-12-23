刑事局溯源緝毒 破獲民宅製毒咖啡包工廠

警方於臺中市龍井區民宅內查獲大量毒品咖啡包及製毒相關證物。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心持續強化毒品溯源查緝，成功破獲一起藏身民宅的毒品咖啡包製造案件。警方日前在臺中市龍井區查獲陳姓、楊姓嫌犯共2人，並於其藏匿處所內起出大量毒品咖啡包及相關製毒設備。全案依違反《毒品危害防制條例》移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，兩名嫌犯經檢察官複訊後，均遭法院裁定羈押。

刑事局南打指出，今年4月間警方於臺中市區查獲王姓嫌犯等人持有上千包毒品咖啡包，研判背後仍有上游供應來源，遂立即成立專案小組展開向上溯源。專案人員歷經近半年縝密蒐證與交叉比對，逐步掌握製毒據點與相關犯嫌行蹤，鎖定陳姓（31歲）、楊姓（30歲）二人藏身於臺中市龍井區一處民宅內從事毒品製造與分裝。

廣告 廣告

專案小組於10月19日，持臺灣臺中地方法院核發之搜索票前往該處執行搜索行動，當場將2名嫌犯查緝到案，毒品咖啡包1713包共毛重9793.2公克、卡西酮粉末4包共毛重24.06公克、毒品殘渣袋、哈密瓜調味粉2包共毛重10.91公斤、毒品咖啡包空包裝袋1批、封膜機、攪拌分裝機、攪拌棒、塑膠盒、鐵盆、延長線、夾鏈袋、刷子、K盤、手機等證物。

警方進一步調查發現，陳嫌為提高毒品咖啡包的吸引力，刻意在其中添加「哈密瓜」口味之特殊香精，企圖以濃厚水果香氣掩蓋毒品本身氣味，並營造「新奇」、「時尚」的錯誤印象作為行銷噱頭，藉此降低年輕族群，尤其是初次接觸毒品者的心理防備，使毒品看似無害、容易入口，實則暗藏高度成癮與危害風險，其手法相當狡猾。

警方強調，毒品咖啡包及新興毒品常以飲品、零食外觀包裝，極具迷惑性，呼籲民眾切勿因好奇或同儕影響而誤觸毒害，並呼籲社會大眾共同參與拒毒、反毒行動，攜手守護青少年健康與社會安全。