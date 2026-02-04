刑事局發佈重要刑事警職人事異動 共19人調動

（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊

