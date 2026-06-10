刑事局破台中博弈集團 1年賭資1.3億24人遭訴

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（中央社記者蘇木春台中10日電）莊姓男子等人組成博弈集團，在台中商辦及社區大樓設立機房，線上招攬網路賭博；刑事局循線查緝，清查近1年賭資逾1.3億元，莊男與賭客等共24人送辦後，檢方日前依法起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方於1月間接獲線報，鎖定40歲莊姓男子等人以大型博弈集團經營賭博網站，且集團旗下組織嚴密、分工細膩，採企業化經營。

案經中打第三隊與台中市警察局第三分局、刑事警察大隊共組專案小組，報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，歷經長期蒐證後，於2月及3月間執行搜索，分別查獲莊姓及24歲劉姓涉案人經營賭博機房，並查扣現金新台幣45萬4200元、電腦主機、手機及監視器等證物。

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警方查出，賭博集團在台中市西屯區商辦大樓及北屯區社區大樓設立機房，串接線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事及彩票等下注標的，招攬民眾加入網路賭博，清查近1年賭資逾1億3000萬元。

警方指出，集團還於機房內架設監視器，監控員工上班情形及遠端斷電系統，阻礙檢警查緝。全案依違反刑法賭博罪嫌，將莊男與共犯、賭客等24人移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法偵結起訴。（編輯：吳素柔）1150610