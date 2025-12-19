刑事局破台中大里毒咖啡包製造所 3人落網主嫌遭訴

（中央社記者蘇木春台中19日電）李姓男子租下台中1處大樓住宅設置毒咖啡包製造所，並吸收少年販賣牟利。刑事局循線偵辦，查獲涉案3人，並查扣毒咖啡包等證物，檢方偵辦後依毒品罪嫌將李男起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方接獲情資指出，38歲李姓男子成立毒品製造集團，承租台中大樓住宅作為毒品咖啡包製造所。經由中打第六隊與台中市警局刑事警察大隊、第六分局、霧峰分局及少年警察隊組成專案小組偵辦。

專案小組蒐證完備後，於今年6月11日前往李男位於台中市大里區的據點查緝，查扣毒品咖啡包1448包、製毒原料卡西酮2盒、封膜機及磅秤等證物。

警方查出，李男承租住宅後，自行分裝、製造毒品咖啡包，為避免異味引起鄰居注意，還設置大型電扇加強通風，他再將所製毒品交由吸收的2名少年，協助販賣牟利。

全案警詢後，將李男等3人移送台灣台中地方檢察署偵辦，檢方今年9月4日依違反毒品危害防制條例將李男起訴，涉案少年則移請少年法庭處理。（編輯：黃世雅）1141219