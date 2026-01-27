刑事局破獲國內黑幫經營地下錢莊涉嫌暴力討債勒索千萬

圖說：發言人刑事警察局偵查第四大隊副大隊長賴耀宗。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局偵查第四大隊第一隊接獲被害人報案，蔡姓主嫌指揮黑幫小弟持刀、棍棒施放暴行，並前往被害人住處丟雞蛋、潑油漆及張貼恐嚇紙條，於被害人車輛裝設GPS追蹤器當街攔車，行徑囂張，為確保被害人性命安全，避免危害擴大，遂與嘉義市政府警察局第一分局、雲林縣警察局北港分局及臺北市政府警察局松山分局共組專案小組，並報請報請臺灣嘉義地方檢察署列股呂檢察官雅純指揮偵辦。

圖說：案件說明刑事警察局偵查第四大隊第一隊長陳漢仁。

案經調查發現，蔡姓主嫌於114年期間與被害人合夥投資生意發生債務糾紛，談判破裂後指揮小弟於3月至5月間在被害人住處、公司多次埋伏，並以恐嚇、暴力之手段強逼向被害人勒索新臺幣2,700萬元，進而衍生妨害秩序、傷害等不法情事。

專案小組歷經數月跟監蒐證，掌握犯嫌等人為國內知名幫派成員，於查獲時、地查緝蔡姓主嫌及成員等共計15人到案，查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、新臺幣186萬元、越南盾2仟6佰25萬元、點鈔機等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

刑事警察局積極偵辦涉及犯罪活動的幫派分子及暴力團體，持續打擊幫派勢力，不容許任何不法組織危害社會治安，以維護民眾安全及社會秩序。刑事局呼籲民眾切勿存有僥倖心態而以身試法，任何犯罪行為，必遭全力查緝，使其受到應有之法律制裁。