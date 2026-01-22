刑事局破獲大型製毒集團 查扣46公斤麻黃鹼可製百公斤安毒

警方於製毒工廠現場查扣大量製毒原料與器具，包括毒品麻黃鹼、安非他命及相關製毒設備，經清點後依法扣押。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心追查屏東地區以收購感冒藥煉製第二級毒品安非他命之製毒集團，經長期調查蒐證於屏東縣里港鄉、九如鄉二處製造工廠逮捕方姓、鄒姓兩名製毒嫌犯，當場查扣安非他命、麻黃鹼成品及製毒器具、原料一批及相關製毒器具與原料等證物。

刑事局南打表示，專案小組歷經半年縝密追查，鎖定製毒集團工廠位置，於114年5月7日兵分多路展開搜索，首先在屏東縣里港鄉查獲一處第四級毒品麻黃鹼製毒工廠，現場查扣麻黃鹼成品、反應爐、冷凍櫃、抽氣馬達、加熱攪拌鍋等製毒器具及相關原料，並當場逮捕方姓(33歲)、鄒姓(42歲)兩名製毒師傅。

廣告 廣告

警方再前往方姓嫌犯位於九如鄉的住處搜索，查獲第二級毒品安非他命成品、麻黃鹼半成品及大量製毒原料，順勢瓦解該集團雙層製毒體系，並同步拘提其他共犯到案，全案共查獲6名嫌犯。

警方查扣之毒品成品、製毒原料與相關器具，包括麻黃鹼、安非他命及製毒設備等。(記者張翔翻攝)

現場共查扣第四級毒品麻黃鹼純質淨重46.152公斤、第二級毒品安非他命純質淨重46.35公克、鈀金、甲苯、丙酮等製毒原料、反應爐、冷凍櫃、抽氣馬達、加熱攪拌鍋等製毒器具1批及自小客車2輛等證物。警方依查扣原料及鈀金數量估算，該集團具備產製上百公斤安非他命毒品的能力，數量相當驚人，所幸及時破獲，成功阻斷毒品流入市面，避免危害國人身心健康。

警方調查指出，該集團從事製毒活動已有數年，為規避查緝，經常觀察工廠周遭動態，一有風吹草動即轉移陣地，行事相當謹慎。此次專案小組掌握關鍵情資，趁其將毒品工廠轉移至鄒嫌老舊透天厝、第二級毒品工廠設於方嫌住處之際，展開查緝一舉瓦解該製毒集團。