刑事局破獲市值40億天價盜版遊戲侵權案，但舉報公司名字引網猜：「真的是他們？」

一直以來，日本遊戲巨頭任天堂在遊戲界對於自家產品遭到盜版、侵權等情事永遠採取零容忍政策，他們的法務團隊也相當堅強，被許多玩家認為是絕對不能挑戰的對象。而近日這間遊戲巨頭疑似在台灣出重手，因為根據刑事警察局日前的新聞稿表示，有間「任OO株式會社」報案稱不法業者利用網路購物平台大規模販售盜版遊戲謀取暴利，侵權市值高達 40 億元新台幣，也讓許多玩家猜測，這次應該是任天堂的法務團隊出擊了。

示意圖/與本文無關 (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)

根據刑事警察局日前發布的新聞稿，稱智慧財產權偵查大隊在今年 1 月到 6 月間接獲日本一間「任OO株式會社」報案，指控不法業者透過網購平台大規模販售不法盜版軟體牟利，也讓刑事警察局成立專案小組偵辦。而後，今年一月的第一波搜索行動中，發現了多處發貨與倉儲據點，也查扣了仿冒遊戲機、遊戲卡匣、電腦主機、手機等相關證物。

刑事警察局並表示，這起案件背後似乎是跨境盜版集團所為，首腦是中國大陸主嫌在境外遠端操控集團運作，而台灣國內的集團成員也以人頭帳戶設立帳號，賣出仿冒商品牟利，整個集團的分工也非常明確，也能透過地下管道將錢送到中國大陸來規避查緝。刑事警察局並表示，透過查扣的相關證物估算，這起案件的盜版遊戲市值高達 40 億元新台幣，目前也已經移送台南地檢署偵辦中。

嫌犯的貨物包裝看起來真的很像任天堂的包裝盒（Credit:刑事警察局）

而這件事曝光之後，許多玩家也紛紛笑稱，「任OO株式會社」真的很有可能就是任天堂：「都不曉得是哪家公司欸」、「任OO到底是誰呢」，而從刑事警察局披露的相關證物圖片中也能看的出來，嫌犯的貨物大多都採用任天堂的祖傳紅白包裝盒配色，因此真的非常有機會是任天堂出手了。