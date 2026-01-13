刑事局破獲會計師涉助詐團洗錢 設22家人頭公司詐走2500萬遭羈押

【警政時報 徐煜勝/台北報導】刑事警察局偵查第一大隊第一隊（一大一隊）警方破獲一起以專業身分包裝的詐騙洗錢案。據了解，高雄市「群賦會計師事務所」負責人鄭男涉嫌替詐騙集團設立22家人頭公司，協助申辦公司帳戶收受詐騙贓款，並以假投資話術向25名被害人詐得約2,500萬元。警方共查獲鄭與仲介、員工、人頭等36人到案，依詐欺等罪嫌移送法辦，檢方聲押鄭獲准，其餘人員分別以3至15萬元交保或請回。

刑事局警方搜索現場。（記者徐煜勝翻攝）

據警方調查，詐騙集團先向親友或在網路上以「協助節稅」名義蒐集人頭資料，自去年1月起，透過鄭男在高雄經營的群賦會計師事務所，以通訊、網路設備銷售等名目設立22家公司。鄭以每家資本額400萬元以下、收費1萬2,000元為代價，協助完成資本額查核與設立登記，再以公司名義申辦銀行帳戶，供假投資詐騙被害人匯款。

現場清查文件證物。（記者徐煜勝翻攝）

刑事局一大一隊指出，專案人員調閱「165反詐騙系統平台」資料清查可疑公司戶，發現異常樣態包括同一人申請多家公司、同一公司頻繁更換負責人，並申請企業網路銀行且單筆約定轉帳額度高達5,000萬元。警方進一步向財政部、經濟部、各縣市政府及金融機構調閱資料後，鎖定群賦會計師事務所，發現其經手申辦的公司成為警示帳戶比例高達20%，遠高於全國平均1.8%。

警方於本月7日會同財政部南區國稅局，在高雄、新北、台中、宜蘭、屏東等地同步搜索，拘提鄭及4名仲介、10名員工、19名人頭，另借詢2名因詐欺案在押的人頭。鄭辯稱僅受託代辦公司設立與開戶，不知涉詐；多名人頭則供稱係在網路看見「收購資料、協助節稅」廣告而配合。

行動中，警方查扣公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、電腦及手機等證物，依詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法及商業會計法移送。檢方聲押鄭及仲介39歲劉姓男子，法院裁定鄭羈押禁見，劉以15萬元交保，其餘涉案人依情節分別交保或請回。警方提醒，企業設立與投資往來務必循合法管道，切勿配合人頭或不明代辦，以免淪為詐騙洗錢共犯。

