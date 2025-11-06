刑事局破獲洗錢博弈集團 豪車名錶遭查扣逮7嫌

刑事警察局南打第三隊隊長王宥薦說明詐欺系統商及博弈洗錢集團運作手法，解析金流流向與犯嫌躲避查緝模式。（記者張翔翻攝）

刑事警察局南部打擊犯罪中心在臺中、雲林地檢署指揮下，會同多個警政單位，先後於臺中北屯、神岡地區查獲以賭博與詐欺資金為來源之洗錢集團及詐欺系統商，警方追查境外IP金流，掌握賴姓系統商藏匿點，查扣多輛豪車、名錶與黃金等不法所得，初估不法所得逾千萬元，全案共逮捕7名嫌犯，查扣手機、筆電、金融卡等大量贓證物，嫌犯經法院裁定限制住居。

刑事警察局南打表示，日前偵辦一起詐欺案，溯源鎖定不法集團利用境外網站IP進行洗錢，不法資金來源包括賭博、詐欺等，遂檢具相關事證，分別報請臺灣臺中、雲林地方檢察署指揮偵辦，經調查發現，賴姓系統商以老舊住宅作為掩護，平時刻意低調出入，並利用境外IP作為跳板企圖規避查緝。然而其行蹤仍遭刑事局以大數據分析精準鎖定，專案小組循線交集出機房位置並掌握賴嫌藏匿處所，隨即持搜索票進行查緝，當場查扣多輛保時捷、賓士豪車及黃金飾品、名錶等不法所得。

另陳姓犯嫌主導之博弈集團則以大樓為據點實施集中式管理，透過大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，並以「一人分飾二角」方式自導自演對賭套利，建立層層績效回報與控管制度，嚴格掌握旗下成員動向，初估不法所得高達逾千萬元。

警方蒐證完備後於113年12月18日及114年4月16日分別在臺中市北屯區及神岡區收網，共查獲陳嫌（44歲）、董嫌（28歲）、楊嫌（27歲）、顏嫌（31歲）、林嫌（33歲）、黃嫌（47歲）、賴嫌（30歲）等嫌犯到案。警方同時查扣手機64支、平板3台、筆電7台、螢幕1台、主機2台、VPN設備1台、金融卡38張、現金31萬3,000元，以及市值高達62萬元之黃金飾品、勞力士手錶1個(市價33萬元）、Benz牌自小客車2輛(市價708萬元）、Porsche牌自小客車2輛（市價1,125萬元）等贓證物，全案經法院裁定高額交保並限制住居。