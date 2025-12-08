刑事局破獲跨境販售盜版遊戲與洗錢集團 侵權市值估逾40億元

刑事警察局智慧財產權偵查大隊近期破獲一個販售仿冒遊戲機及盜版遊戲軟體的跨境犯罪集團，並涉及洗錢行為，警方自今年1月至6月在臺南多處地點執行搜索，共查扣大量侵權產品及相關設備，侵權市值初估高達新臺幣40億元。

警方表示，案件源自日本「任○○株式會社」報案，指稱有業者利用網購平台大量販售內含盜版軟體的仿冒遊戲機，刑事局接獲通報後成立專案小組追查，經半年蒐證，專案小組鎖定以陳姓男子為首的國內成員，並在臺南北區、安定區及新市區於 1 月間展開第一波搜索，查獲 5 名嫌疑人，扣得電腦、手機、仿冒遊戲機、遊戲卡匣及物流資料等證物。

警方於後續調查發現，本案由中國大陸主嫌在境外操控，提供貨源並指揮國內成員以人頭帳戶架設拍賣帳號與買家交易，再透過報關方式將貨品運入台灣，並分散至不同倉庫，集團成員分工明確，涵蓋倉儲、分貨、出貨、收款到金流轉匯，並利用地下匯兌將不法所得轉回中國，以規避追查。

專案小組持續溯源後，於今年6月取得第二波搜索票，在臺南東區查獲退貨據點，逮捕 3 名嫌犯，並查扣平板電腦及多項仿冒遊戲產品，經著作權及商標權人估算，該集團販售的盜版遊戲軟體侵權市值超過40億，全案依涉嫌違反《洗錢防制法》、《著作權法》及《商標法》等罪嫌，已移送臺南地檢署偵辦。

刑事局呼籲，智慧財產權是國家經濟發展的重要基礎，民眾切勿購買仿冒或盜版商品，以免助長不法，警方並強調將持續加強查緝跨境網路犯罪與侵權供應鏈，展現執法決心。