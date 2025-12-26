刑事局破獲醫美投資詐騙案 吸金逾1.3億4人送辦

（中央社記者蘇木春台中26日電）巧姓涉案人謊稱有管道引進醫美儀器，且自己開設的公司與知名醫美診所簽訂合作，對外稱投資可穩定獲利，不法吸金逾新台幣1.3億元，案經刑事局偵辦後將巧姓犯嫌等4人送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞資料表示，刑事局於民國113年11月間，接獲民眾報案稱，遭巧姓女子等人以「投資醫美儀器租賃方案」詐騙。

案經中打第六隊調查後，與台中市警察局大甲分局、第四分局、第六分局及台北市警察局信義分局等單位共組專案小組，並報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

辦案人員於114年7月間，先分別於高雄市及台中市執行搜索，拘提主嫌35歲巧女、41歲張男、41歲呂男等3人到案，114年9月間再擴大偵辦，於台中市西區將共犯37歲劉男拘提到案。

警方查出，巧女自111年7月起至114年2月間，多次對外謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，且自己開設的美體美容公司，已和多家知名醫美診所或大型醫療院所簽訂「鳳凰電波」、「增肌減脂儀」、「達文西手臂」等儀器租賃合約。

此外，巧女聯合其他共犯，對外向不特定人募集資金，聲稱只要投入資金合資購買醫美儀器出租，就可每月穩定進帳租金，投資合約到期後不但可將本金取回，還能額外獲得獎金。

但警方查出，巧女實際上未將資金投入儀器購買，也從未跟任何醫療單位或醫美診所簽下租賃合約，最終因收取資金速度無法跟上巨額支出，使投資人血本無歸。全案總計不法獲利達1億3888萬餘元，被害人數50餘人。

全案警詢後，依刑法詐欺、違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌，將巧女等4人移送台中地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1141226