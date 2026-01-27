刑事局破獲黑幫地下錢莊 暴力討債涉勒索逾2,700萬元

警方日前偵破一起由國內幫派經營的地下錢莊案件，該集團涉嫌以暴力與恐嚇手段向被害人討債並勒索鉅額金錢，初估不法金額高達新臺幣2,700萬元，全案已查緝主嫌在內共15人到案，並移送檢方偵辦。

本案由刑事警察局偵查第四大隊主導，會同嘉義市、雲林縣及臺北市警方組成專案小組，並報請臺灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，警方於114年9月24日、12月29日及115年1月5日，分別在臺中市西屯區、雲林縣大埤鄉、嘉義市東區與臺南市北區展開搜索與拘提行動。

調查指出，66年次的蔡姓主嫌疑似為國內知名幫派成員，114年間與被害人合夥投資生意，雙方因債務問題發生糾紛，談判破裂後，蔡嫌指揮手下於3月至5月間多次在被害人住處及公司附近埋伏，涉嫌以持刀、棍棒施暴、張貼恐嚇紙條、丟擲雞蛋及潑灑油漆等方式施壓，甚至在被害人車輛裝設GPS追蹤器，當街攔車恐嚇，藉此強索鉅額金錢，相關行徑已嚴重影響公共秩序與人身安全。

專案小組歷經數月跟監蒐證後，陸續拘提蔡嫌及共犯15人到案，並查扣手機、筆記型電腦、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍，以及新臺幣186萬元、越南盾約2,625萬元與點鈔機等大量贓證物，警方認定該集團涉及組織性犯罪與地下錢莊經營行為。

全案目前依《組織犯罪防制條例》及刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序與妨害秘密等罪嫌，移送嘉義地檢署持續偵辦，刑事警察局表示，將持續強力打擊幫派與暴力犯罪，杜絕不法組織危害社會治安，並呼籲民眾勿心存僥倖觸法，警方對任何犯罪行為都將依法究辦，以維護社會安全與秩序。

(圖｜刑事警察局提供)