刑事局破獲「幽靈包裹」產業鏈 14物流業者涉勾結中國詐團

員警來到桃園市一家倉儲物流公司搜索，查扣相關證物，刑事局追查一頁式廣告詐騙案，發現國內有14家倉儲物流公司涉嫌與中國詐欺集團勾結，以代收貨款方式再代付詐騙廣告費用，金額高達2.3億元。

刑事局偵6大隊第6隊隊長詹明佳指出，「巨額的支付與本業不符之廣告費用，自2022年起至2024年間，以代收貨款方式，另外代付涉詐廣告費用達新台幣2.3億元。」

警方表示，中國詐欺集團透過投放減肥、玉鐲、茶葉與土蜂蜜等一頁式詐騙廣告，吸引民眾誤信下單，又或者透過個資外洩名單，逕自寄送幽靈包裹給民眾，勾結倉儲物流公司收款後，一方面支付詐騙廣告費，另一方面以地下匯兌方式匯款給詐團，從中抽成獲利總計1840萬元。

詹明佳表示，「被害人還在清查中，不法獲利是大陸詐團這邊，請他們支付涉詐廣告費的%數比例去換算，廠商大概獲利1840萬餘元。」

刑事局11月17日發動搜索，將14家倉儲物流公司負責人等18人，全部依涉犯《銀行法》等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並查扣170萬現金、小客車、手機、合約書等證物。由於民眾收到包裹內容多為劣質或非法藥品，警方強調若判刑確定，業者後續還要面對消費者提告詐欺、營業登記撤照等處分。

※未經判決確定，應推定為無罪

