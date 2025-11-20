刑事局破跨國運毒新手法 德國寄台"玫瑰水"藏毒

南部中心／綜合報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲跨國運輸毒品新手法，毒品被偽裝成保養品從德國進口到高雄，還好及時被截獲。運毒集團先將原瓶裡的保養品倒掉，再將液態混合結晶狀的二級毒品放進瓶子當中，還恢復成原始包裝後寄送來臺，一起看看。

刑事局聯手海關破跨國運毒新手法 德國寄台「玫瑰水」內裝二級毒品

毒品被依玫瑰水保養品的名義，從德國進口到高雄。（圖／民視新聞）

刑事局幹員查扣一箱箱證物，紙箱打開都是一瓶瓶深色玻璃罐，標籤上寫著玫瑰水保養品，強調的是保濕、收斂毛孔，原製造商是荷蘭，每瓶市價約八百元，但這不是保養品走私案，而是販毒集團的障眼法，裡面裝的其實通通都是毒品。刑事警察局偵八大隊第二隊長韋詩亭說，刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲通報，有來自德國之包裹疑似藏毒，經檢查發現有夾藏15公斤，之第二級毒MDMA搖頭丸。

廣告 廣告

刑事局聯手海關破跨國運毒新手法 德國寄台「玫瑰水」內裝二級毒品

拿起燈光一照，瓶底有大量沉澱物，就是二級毒品的結晶。（圖／民視新聞）

這些毒品被依玫瑰水保養品的名義，從德國進口到高雄，裡面的保養品都被偷天換日，販毒集團還特別將包裝恢復原樣寄送來臺，意圖想要蒙混過關。韋詩亭說，嫌犯是利用進口保養品玫瑰水作為偽裝，由境外共犯先行將原瓶溶液倒掉，再將液態混合結晶狀之第二級毒品，MDMA分置於瓶中，並恢復成原始包裝後寄送來臺。刑事局聯手海關即時截獲，偵破這起跨國運輸毒品新手法。刑事幹員透露，這類毒品走私大多透過暗網交易，嫌犯也是很警覺，通常不會立即取貨，幹員也是守株待兔，觀察了兩三個星期，最終將三名嫌犯也通通就逮，依違反毒品危害防制條例案移送偵辦。

原文出處：刑事局聯手海關破跨國運毒新手法 德國寄台「玫瑰水」內裝二級毒品

更多民視新聞報導

陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉

「毒品唾液快篩」全面上路 「拒測」重罰18萬並吊銷駕照

惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了

