社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

刑事局破獲近年來最大規模，非法販售盜版教學教材案！主嫌是一名在雙北地區，擔任補教老師的侯姓男子！他與姊姊、爸爸，將家裡改造成拷貝工廠，購買正版的教學教材，複製考卷、拷貝教材光碟，上網拍賣，不法所得高達1500多萬，9間出版社遭侵權，初估市值高達180億元。

一疊又一疊的光碟，好像怎麼數都數不完，這些都是非法拷貝的，知名出版社學生教材光碟，而盜版的物品還不只這些。走到廚房，排列整齊的收納櫃，也成了收納非法拷貝考卷的地方，刑事局破獲近年來，規模最大的非法拷貝，知名出版社學生教材案件，侵權市值上百億。

刑事局破近年最大盜版教材案 補教師「一家三口」涉案侵權180億。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯非常專業，除了有機器負責拷貝光碟之外，甚至還會自行印製廣告傳單，來宣傳自家的產品。」

30歲的侯姓主嫌，本身就從事補教業，在雙北地區，擔任跑堂的補教老師，他與爸爸、姊姊，將新北市蘆洲區住處，打造成小型工廠，客廳成了影印廠、廚房則成了考卷收納室。他們購買南一、康軒、翰林等大型出版社，出版的國小至高中的試卷及教材，與請來的工讀生，將紙本考卷複印成電子檔，並大量拷貝教材光碟，透過社群還有網路賣場，以100到300元不等的價格販售，三年來不法所得高達1500多萬元。

刑事局破近年最大盜版教材案 補教師「一家三口」涉案侵權180億。（圖／民視新聞）刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷：「大概有九間的出版社（受害），所以他侵權的時間跟數量是比較多的，他們要逐一告訴權人要去做一個清查。」

補習教育協會理事長劉益和：「從蒐集題目一直到研發題目，這都需要花很多的時間，嚴厲譴責這樣的一個行為，以前也常常會有這樣的一個情況發生。」

近年來出版業者，也透過付費網路線上教材，提供補教業者，避免盜版一在出現。一家三口將自家改造成考卷工廠，全台最大盜版教材集團被瓦解。

原文出處：刑事局破近年最大盜版教材案 補教師「一家三口」涉案侵權180億

