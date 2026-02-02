刑事局破AI深偽詐騙 55中國人受害財損達2億

員警進到台中北屯這間公寓大樓，將嫌犯壓制。刑事局一舉查獲3人，林姓主嫌則是在泰國被逮捕。刑事局查獲這個集團，是由林姓主嫌擔任金主，他成立系統商與中國詐騙集團合作，由中國非法的調照商取得被害人照片後，搭配AI深偽技術，再使用星鏈低軌衛星的網路服務，破解對岸的數字人民幣的刷臉驗證，綁定被害人帳號，將其帳戶內的存款盜轉。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長黃昭瑜說明，「騙取中國地區民眾個資後，利用深偽技術製作被害人臉部驗證影片，順利通過數字人民幣APP身分驗證程序。」

刑事局清查，目前至少有55名中國籍被害人，財損金額約新台幣2億元。檢方近日偵查終結，依詐欺、妨害電腦使用、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴林姓主嫌等4人。

資安專家表示，近來AI科技盛行，雖然增加生活便利性，但如果安全性不足，個資外洩被不法利用的風險也遽增。

CGAI人工智慧科技基金會執行長溫怡玲指出，「設定公開後你的相片就被拿（存取）下來，然後不法人士就可以去做成一個影片，他可以做的事情會非常非常多。所以AI對於我們來說它會有一些警訊，很多人會習慣在他社群上面每天放相片，那個其實都是一個數據，角度越多，那個AI串起來的影片就會越像你本人。」

溫怡玲指出，個資包含人臉、指紋等生物性的數據，若提供越詳細，也讓AI有更多的連結及運算。提醒民眾如果提供影像，必須斟酌是否公開及該單位的用途，必要的話還是要以實際操作或辦理的方式，才能加強資訊安全。